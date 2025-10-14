Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні тимчасово без світла. Архівне фото: МикВісті

У вівторок, 14 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі :

вул. 4 Поздовжня

вул. Ізмалкова

пров. 2 Поздовжний

вул. 2 Поздовжня

вул. 3 Поздовжня

вул. 7 Лінія

пров. 7 Лінії

вул. 8 Лінія

вул. 6 Поздовжня

вул. Космонавтів

пров. 10 Лінія

пров. 2 Бульварний

вул. 10 Лінія

вул. 11 Лінія

вул. 12 Лінія

пров. 1 Бульварний

вул. 9 Лінія

вул. В. Чорновола

вул. 7 Поздовжня

вул. 8 Поздовжня

Херсонське шосе

Також з 9:00 до 17:00 проводитимуть роботи за адресами:

пров. Білий

пров. Світлий

вул. Біла

вул. Світла

вул. Є. Логінова

вул. Дачна

вул. Квіткова

пров. 1 Польовий

пров. 2 Польовий

пров. Балканський

вул. Братська

вул. Лиманська

пр. Боговленський

вул. Прибузька

пров. 5 Прибузький

Окремо з 8:00 до 17:00 світло буде відсутнє

пр. Боговленський

вул. 7 Слобідська

вул. Ковальська

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.