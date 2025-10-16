  • четвер

У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України

У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України. Фото: nato.intУ НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України. Фото: nato.int

Підрядники з держав-членів НАТО розробили для України нові технічні рішення для захисту від керуючих авіабомб (КАБів) і ворожих дронів.

Спільна структура НАТО і України JATEC уже перейшла до фінальних випробувань цих систем, повідомив старший представник України у JATEC полковник Валерій Вишневський, цитує «Європейська правда».

Навесні Генеральний штаб звернувся до центру з проханням знайти технічні рішення протидії керуючим авіабомбам та дронам, що працюють на оптоволокні.

У рамках інноваційного конкурсу надійшло понад 40 заявок від натівських компаній; журі відібрало трьох фіналістів.

Фінальні рішення базуються переважно на дронах-перехоплювачах та «роях» дронів; передбачене використання штучного інтелекту для точнішого наведення.

Тестові випробування у полях України показали високу ефективність цих систем проти «Шахедів». Для протидії КАБам рішення потребують додаткового доопрацювання.

Наступного тижня відбудуться фінальні випробування на полігоні у Франції: запустять плануючі бомби та безпілотники, і системи повинні відпрацювати по цілях. Після цього Україна ухвалюватиме рішення про придбання і шляхи фінансування через міжнародні коаліції.

Паралельно триває робота над рішеннями проти дронів, що використовують оптоволокно; вони ще не досягли такого ж рівня готовності.

Нагадаємо, що у Польщі запрацював найбільший навчальний центр для підготовки українських військових, який здатен одночасно приймати до 1200 військовослужбовців.

В навчальному центрі українські військові проходитимуть підготовку, а також відбуватиметься обмін бойовим досвідом між ЗСУ та країнами НАТО.

