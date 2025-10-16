Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

На Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі. Фото з відкритих джерел

До кінця тижня на Миколаївщині очікується тепла проте місцями дощова погода.

Про це розповіли синоптики Миколаївського обласного гідрометцентру у коментарі «МикВісті».

Так, 17 жовтня погода буде хмарною з проясненнями, проте без істотних опадів. Температура повітря в області вночі становитиме +4…+9°C, вдень — +12…+17°C. У самому ж місті Миколаєві вночі очікується +7…+9°C, а вдень — +14…+16°C.

У вихідні, 18–19 жовтня, синоптики прогнозують дощі, проте повітря залишатиметься відносно теплим: вночі +5…+10°C, вдень +10…+15°C.

А ось 20–21 жовтня температура знизиться: вдень на термометрах очікується лише +7…+12°C, уночі +2…+7°C.

Втім, за попередніми даними, після цієї тимчасової прохолоди, уже з 24 жовтня, в Україні знову очікується потепління — на півдні, зокрема й у Миколаївській області, температура вдень підніметься до +17 …+18°C, а подекуди і до +20°C.

У Миколаївському обласному гідрометцентрі нагадують, що «бабине літо» — це період короткочасного потепління після відчутного похолодання. Для південних регіонів України такі коливання у жовтні є звичним явищем, проте, за словами синоптиків, осінь поступово вже поступається місцем зимовій прохолоді.

Нагадаємо, як свідчать дані дослідження MkWeather, прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.