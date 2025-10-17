«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Ввечері 17 жовтня у Миколаївській області можливі відключення електроенергії.

Про це сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

«Відносно все добре у нас. Позавчора вимикали нас по ГАВу на 2 години з 18:00. Учора з 18:00 до 23:00 відключали 4 черги. Сьогодні поки не було, але на вечір є велика ймовірність, що теж будуть черги відключати, тому що це відбувається в рамках загальнодержавної економії», — сказав Віталій Кім.