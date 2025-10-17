«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
14:54, 17 жовтня, 2025
-
Ввечері 17 жовтня у Миколаївській області можливі відключення електроенергії.
Про це сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Ми – Україна».
«Відносно все добре у нас. Позавчора вимикали нас по ГАВу на 2 години з 18:00. Учора з 18:00 до 23:00 відключали 4 черги. Сьогодні поки не було, але на вечір є велика ймовірність, що теж будуть черги відключати, тому що це відбувається в рамках загальнодержавної економії», — сказав Віталій Кім.
Раніше в «Миколаївобленерго» розповіли, як на Миколаївщині готуються до можливих відключень світла.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.