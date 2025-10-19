  • неділя

Клуб

Трамп заявив, що його дружина Меланія активно допомагає у поверненні викрадених українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп за власною ініціативою працює над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, і приділяє цьому питанню значну увагу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналіста під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Один із представників ЗМІ запитав Зеленського, чи цінує він зусилля Меланії Трамп щодо повернення викрадених дітей, а також поцікавився, чи просив глава Білого дому свою дружину допомогти в цьому питанні.

— Вона хотіла це зробити. Вона просто дуже хвилюється за дітей. І, гадаю, зробила дійсно хорошу роботу, привернувши увагу до цієї теми, — сказав президент США.

Трамп також зазначив, що наразі невідома точна кількість викрадених дітей.

— Хтось каже, що це 20 тисяч, а хтось — що 300. Це велика різниця, і ніхто насправді не знає. Але вона дуже сильно переживає за дітей. Вона думає про дітей увесь час, — додав він.

Раніше Меланія Трамп заявила, що налагодила комунікацію з Володимиром Путіним щодо викрадених українських дітей. За її словами, вона має «відкритий канал спілкування» з кремлівським президентом, який нібито готовий співпрацювати з нею над поверненням дітей.

Представники першої леді, за її словами, співпрацювали з командою Кремля, «щоб забезпечити возз’єднання дітей із родинами між Росією та Україною». Частину неповнолітніх уже вдалося повернути додому.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час свого візиту до Києва представила нову гуманітарну ініціативу «Діти насамперед. Захистимо майбутнє України», спрямовану на допомогу та реабілітацію викрадених Росією українських дітей та їх родин.

