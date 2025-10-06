Прем’єрка Литви презентувала в Києві ініціативу допомоги викраденим Росією українським дітям

Зустріч прем'єр-міністерки Литви та України 06 жовтня. Фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час свого візиту до Києва представила нову гуманітарну ініціативу «Діти насамперед. Захистимо майбутнє України», спрямовану на допомогу та реабілітацію викрадених Росією українських дітей та їх родин.

Про це Ругінене заявила під час спільного брифінгу з прем’єркою-міністеркою України Юлією Свириденко, повідомляє «МикВісті» з посиланням на «Укрінформ».

Очільниця литовського уряду підкреслила, що для неї ця тема має особливе значення:

— Ця тема для мене дуже важлива. У Литві ми також згадуємо радянські депортації до Сибіру, саме тому ми думаємо про те, що можемо зробити для українських дітей. Тож сьогодні шановній пані Юлії я запропонувала ініціативу «Діти насамперед. Захистимо майбутнє України», — заявила Інга Ругінене.

За її словами, нова програма покликана допомогти постраждалим від війни дітям та їхнім родинам, використовуючи досвід Литви у сфері захисту та реабілітації. Прем’єр-міністерка особисто стане патроном ініціативи.

— Разом із українською владою ми зробимо все можливе, щоб пом’якшити наслідки жахіть, яких зазнали українські діти, викрадені та насильницьки вивезені до Росії, — наголосила вона.

Як повідомляє видання, до цього радник міністра охорони здоров’я Литви Скірмантас Крункайтіс повідомляв про плани литовської сторони надавати реабілітаційні та психіатричні послуги дітям, які були примусово депортовані до Росії, а згодом повернулися в Україну.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» також писали, що від початку літа 3,3 тисячі людей евакуювали з прифронтових територій Херсонщини.