  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 13.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Прем’єрка Литви презентувала в Києві ініціативу допомоги викраденим Росією українським дітям

Зустріч прем'єр-міністерки Литви та України 06 жовтня. Фото: Юлія СвириденкоЗустріч прем'єр-міністерки Литви та України 06 жовтня. Фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час свого візиту до Києва представила нову гуманітарну ініціативу «Діти насамперед. Захистимо майбутнє України», спрямовану на допомогу та реабілітацію викрадених Росією українських дітей та їх родин.

Про це Ругінене заявила під час спільного брифінгу з прем’єркою-міністеркою України Юлією Свириденко, повідомляє «МикВісті» з посиланням на «Укрінформ».

Очільниця литовського уряду підкреслила, що для неї ця тема має особливе значення:

— Ця тема для мене дуже важлива. У Литві ми також згадуємо радянські депортації до Сибіру, саме тому ми думаємо про те, що можемо зробити для українських дітей. Тож сьогодні шановній пані Юлії я запропонувала ініціативу «Діти насамперед. Захистимо майбутнє України», — заявила Інга Ругінене.

За її словами, нова програма покликана допомогти постраждалим від війни дітям та їхнім родинам, використовуючи досвід Литви у сфері захисту та реабілітації. Прем’єр-міністерка особисто стане патроном ініціативи.

— Разом із українською владою ми зробимо все можливе, щоб пом’якшити наслідки жахіть, яких зазнали українські діти, викрадені та насильницьки вивезені до Росії, — наголосила вона.

Як повідомляє видання, до цього радник міністра охорони здоров’я Литви Скірмантас Крункайтіс повідомляв про плани литовської сторони надавати реабілітаційні та психіатричні послуги дітям, які були примусово депортовані до Росії, а згодом повернулися в Україну.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» також писали, що від початку літа 3,3 тисячі людей евакуювали з прифронтових територій Херсонщини.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Виші Миколаєва отримали від Німеччини мікроавтобуси для студентів з інвалідністю
Безкоштовну станцію очищення води відкрили у Вознесенську
Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт
Безкоштовну станцію очищення води відкрили у Вознесенську
Виші Миколаєва отримали від Німеччини мікроавтобуси для студентів з інвалідністю

Кім: Україна «живе в кайф» у порівнянні з Афганістаном, Єменом та Палестиною

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами: треба ₴64 млн

5 годин тому

У Заводському районі шукають донорів, щоб відновити природні джерела біля Великої Коренихи

Альона Коханчук

Головне сьогодні