«Миколаївські парки» витратять ще ₴700 тисяч на освітлення спортивного майданчика в Інгульському районі

Спортивний майданчик на верхній Набережній у Миколаєві, фото: 0512

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 732 тисячі гривень на зовнішнє освітлення для нового спортивного майданчика в Інгульському районі міста.

Відповідний тендер розміщено на порталі Prozorro, пишуть «МикВісті».

Як відомо, до цього підприємство оголосило тендер на закупівлю тренажерів за 995 тисяч гривень, які планують встановити на спортивному майданчику в Інгульському районі — у частині скверу по вулицям Скульптора Ізмалкова, Геннадія Матуляка та 9 Поздовжній.

Всього там збираються встановити 13 тринаженрів для жимів лежачи і сидячи, присідань, тенісний стіл,турніки, воркаут комплекс, інклюзивні тренажери, а також облаштувати велопарковку на три місця. Ці роботи хочуть завершити до 10 грудня 2025 року.

Водночас ще 732 тисячі гривень «Миколаївські парки» планують витратити на зовнішнє освітлення спортивного майданчика. На ці кошти збираються закупити 24 світильника для зовнішнього освітлення. Підрядник повинен буде поставити їх до 15 листопада 2025 року.

Раніше у коментарі «МикВісті» начальник комунального підприємства Дмитро Чучмай зазначив, що проєкт буде аналогічним до майданчика, який функціонує на Набережній, але в Інгульському районі буде встановлене більш інклюзивне обладнання.

— Це тренажери. Але вони будуть більш інклюзивні саме людей з інвалідністю. Наразі там виконуються роботи. Будуємо такий майданчик, як на Флотському бульварі. Ми хочемо, щоб такі майданчики були в кожному районі міста. В наступному році, мабуть, в Заводському чи в Корабельному районах будемо робити, — сказав Дмитро Чучмай.

Спортивний майданчик у парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу у Миколаєві влада відкрила майже рік тому.

Проєкт реалізувало комунальне підприємство «Миколаївські парки», і, згідно з кошторисом, він мав обійтись міському бюджету в 6,8 мільйона гривень. За словами директора КП Дмитра Чучмая, використання власних ресурсів підприємства дозволило зекономити 2,3 мільйона гривень. КП відзвітувало, що загальна сума, витрачена на облаштування спортивного майданчика, складає 4 мільйони 620 тисяч 720,2 гривні. Решта коштів, а саме 2 мільйони 208 тисяч 916,8 гривні, витрачатися не буде.

В 2023 році на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень. Керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповідала, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Начальник КП Дмитро Чучмай в свою чергу заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».