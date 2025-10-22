В Одесі волонтери вимагають знести частину незаконного готелю на Ланжероні

В Одесі волонтери ініціювали петицію проти незаконного будівництва готелю «M1 Club Apartments» на Ланжероні. Активісти вимагають демонтувати верхні поверхи споруди та відновити панораму Меморіалу Невідомому матросу.

Петицію опублікували на муніципальній онлайн-платформі «Соціально активний громадянин». Її автори наголошують, що будівництво ведеться з численними порушеннями.

Зазначається, що згідно з офіційним дозволом від 17 вересня 2018 року, забудовник мав лише реконструювати нежитлові приміщення під оздоровчий центр водних видів спорту. Однак компанія ПП «СПС-РІЕЛТ» повністю знесла стару будівлю й розпочала зведення нового 12-поверхового готелю замість дозволених восьми.

В Одесі волонтери запустили петицію проти незаконного будівництва готелю на Ланжероні. Фото: Команда «Спільна мета»

Активісти переконані, що через це історична панорама моря з Меморіалу Невідомому матросу — важливого елементу ансамблю Вічного вогню, створеного 1960 року — опинилася закритою.

Волонтери зазначають, що дії забудовника порушують норми Закону України «Про охорону культурної спадщини», Гаазької конвенції 1954 року, Конвенції ЮНЕСКО 1972 року, а також вимоги ДБН щодо збереження історичних візуальних коридорів і панорам.

Команда волонтерського руху «Спільна мета» вимагає від міської влади та забудовника: демонтувати три верхні поверхи готелю; відновити панораму Меморіалу Невідомому матросу; провести незалежну експертизу законності виданого дозволу.

Активісти наголошують, що незаконне будівництво загрожує руйнуванням історичного вигляду одеського узбережжя та порушує охоронювані візуальні коридори міста.

