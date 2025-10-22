  • середа

В Одесі волонтери вимагають знести частину незаконного готелю на Ланжероні

В Одесі волонтери ініціювали петицію проти незаконного будівництва готелю «M1 Club Apartments» на Ланжероні. Активісти вимагають демонтувати верхні поверхи споруди та відновити панораму Меморіалу Невідомому матросу.

Петицію опублікували на муніципальній онлайн-платформі «Соціально активний громадянин». Її автори наголошують, що будівництво ведеться з численними порушеннями.

Зазначається, що згідно з офіційним дозволом від 17 вересня 2018 року, забудовник мав лише реконструювати нежитлові приміщення під оздоровчий центр водних видів спорту. Однак компанія ПП «СПС-РІЕЛТ» повністю знесла стару будівлю й розпочала зведення нового 12-поверхового готелю замість дозволених восьми.

В Одесі волонтери запустили петицію проти незаконного будівництва готелю на Ланжероні. Фото: Команда «Спільна мета»В Одесі волонтери запустили петицію проти незаконного будівництва готелю на Ланжероні. Фото: Команда «Спільна мета»
Активісти переконані, що через це історична панорама моря з Меморіалу Невідомому матросу — важливого елементу ансамблю Вічного вогню, створеного 1960 року — опинилася закритою.

Волонтери зазначають, що дії забудовника порушують норми Закону України «Про охорону культурної спадщини», Гаазької конвенції 1954 року, Конвенції ЮНЕСКО 1972 року, а також вимоги ДБН щодо збереження історичних візуальних коридорів і панорам.

Команда волонтерського руху «Спільна мета» вимагає від міської влади та забудовника: демонтувати три верхні поверхи готелю; відновити панораму Меморіалу Невідомому матросу; провести незалежну експертизу законності виданого дозволу.

Активісти наголошують, що незаконне будівництво загрожує руйнуванням історичного вигляду одеського узбережжя та порушує охоронювані візуальні коридори міста.

Раніше повідомлялось, що депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко від партії «Пропозиція» вимагає демонтувати тимчасову споруду, яку встановили на проспекті Миру, 72 навпроти торговельного центру «Екомаркет».

