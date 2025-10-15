  • середа

Миколаївський депутат через контакт-центр просить районну адміністрацію демонтувати МАФ

Депутат просить демонтувати цей павільйон на на проспекті Миру, 72. Фото: Максим КоваленкоДепутат просить демонтувати цей павільйон на на проспекті Миру, 72. Фото: Максим Коваленко

Депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко від партії «Пропозиція» вимагає демонтувати тимчасову споруду, яку встановили на проспекті Миру, 72 навпроти торговельного центру «Екомаркет».

Свою вимогу він опублікував у «Contact Center при Миколаївській міській раді» у Facebook.

За словами депутата, МАФ з’явився на території вночі в середині вересня, а його розміщення порушує державні будівельні норми.

— Було звернення про демонтаж до адміністрації Інгульського району, але його не виконано. Натомість нещодавно на споруді з’явилася вивіска, — зазначив Максим Коваленко.

Він наголосив, що встановлення тимчасової споруди не відповідає вимогам державниз будівельних норм, а також порушує пункт 28 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, оскільки відсутні погодження з організаціями, які експлуатують інженерні мережі.

За словами депутата, він вже звертався до адміністрації Інгульського району з вимогою про демонтаж, однак обʼєкт і досі на місці. Фото: Максим КоваленкоЗа словами депутата, він вже звертався до адміністрації Інгульського району з вимогою про демонтаж, однак обʼєкт і досі на місці. Фото: Максим Коваленко

Зазначимо, що це не вперше, коли депутатові доводиться публічно звертати увагу на проблему незаконної забудови через зокрема групу «Contact Center при Миколаївській міській раді».

У липні 2024 року Максим Коваленко поскаржився на «наливайку» по вулиці Космонавтів.

Пізніше у вересні депутат повідомив, що по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві другий день поспіль спилюють дерева для будівництва торгового павільйону. Депутат заявив про «договірняк». Пізніше стало відомо, що на алеї зрубали платан, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону.

Тоді міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) міської ради зупинило самовільне будівництво торговельного павільйону на вулиці Космонавтів, 142. Перевірка показала, що будівництво споруди, закладка фундаменту та встановлення металевого каркасу підприємством ТОВ «Преммікс» здійснювалось без жодних дозвільних документів.

Лише у травні 2025 року підприємець самостійно демонтував торгівельний павільйон по вулиці Космонавтів, 142.

