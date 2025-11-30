У Миколаєві після скарг мешканців закрили небезпечні дірки в пошкодженому будинку на Алмазова

Будинок по вулиці Генерала Алмазова (Карпенка) 49/1. Фото: контакт-центр при Миколаївській міській раді

У Миколаєві після скарг мешканців комунальники закрили дірки в стінах після виконання демонтажу частини зруйнованого російською ракетою будинку по вулиці Генерала Алмазова (Карпенка) 49/1.

Про це повідомляється у Контакт-центрі при Миколаївській міській раді.

Ще навесні мешканці скаржились, що будинок у критичному стані, а їхні звернення не дають результату. Люди наголошували, що на проблеми ніхто не реагує: дах будинку й досі стоїть на цеглинах, він протікає, а листи ОСБ у кількох місцях відірвані. У будинку — 75 квартир, з них 15 знаходяться в останньому під’їзді, який потерпає найбільше.

«Дах так і стоїть на цеглах, тече. Листи ОСБ місцями відірвані....Зробіть будь ласка будинок придатним та безпечним для проживання!», — просили мешканці.

Будинок по вулиці Генерала Алмазова (Карпенка) 49/1. Фото: контакт-центр при Миколаївській міській раді Будинок по вулиці Генерала Алмазова (Карпенка) 49/1. Фото: контакт-центр при Миколаївській міській раді

Нещодавно мешканці отримали офіційну відповідь від міської влади. У ній повідомили, що комунальні служби вже провели необхідні роботи, щоб закрити небезпечні приміщення після часткового демонтажу будинку, який виконували підрядники.

Водночас людям пояснили, що будинок включили до пілотного проєкту «Енергоефективне відновлення багатоквартирних будинків». Цей проєкт реалізується за підтримки Німеччини в межах міжнародної кліматичної ініціативи та програми «FELICITY II». Фінансування надходить через німецьку урядову організацію GIZ.

Скриншот з Контакт-центру при Миколаївській міській раді

Зазначимо, що програмою «FELICITY II» передбачено відновлення 10 будинків: по вулиці Вокзальна, 55, 57, 59, вулиці Генерала Алмазова (Карпенка), 49/1, вулиці Набережна, 27, вулиці Знаменська, 43, вулиці Курортна, 3 і 3-А, вулиці Образцова, 3, вулиці Райдужна, 55.

Нагадаємо, що демонтаж знищеного 6 під'їзду будівлі виконали ще в грудні 2023 року.

Російська ракета влучила у цю багатоповерхівку 29 червня 2022 року. Пошукові роботи тоді тривали три дні. Внаслідок ракетного удару загинули вісім цивільних.

Пізніше у мережі зʼявилося відео моменту влучення російської ракети у пʼятиповерхівку. Водночас в Міністерстві оборони Росії прозвітували, що знищили «базу підготовки іноземних найманців».

Пізніше жителі Миколаєва поскаржились, що у квартирах багатоповерхівки оселилися безхатченки та перебувають без нагляду підлітки.

Проєкт HOPE

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», що фінансує Світовий банк. Для Миколаєва відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень. До цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання

Водночас у міській раді кажуть, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі півсотні будинків до 2027 року. Водночас робити проєкти відбудови багатоповерхівок мають до квітня 2026 року.

Водночас у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва пояснили, чому у проєкт «HOPE» потрапили пошкоджені внаслідок військової агресії будинки, на які місто попередньо замовляло розробку проєктно-кошторисної документації.

Читайте також статтю «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку».