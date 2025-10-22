В Одеських школах все ж оголосили осінні канікули: вони триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада

Зарплата вчителів в Україні наразі не перевищує 70% від середньої по країні. Архівне фото: «МикВісті»

Учні шкіл Одеси та Одеської області все ж підуть на осінні канікули з 27 жовтня по 2 листопада.

Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак у коментарі Суспільному.

За його словами, рішення про структуру навчального року та дати відпочинку ухвалюють педагогічні ради кожного закладу освіти окремо. Перед цим серед батьківської громадськості провели опитування, аби з’ясувати, чи потрібні дітям осінні канікули.

— Кожна школа ухвалює педагогічною радою рішення щодо структури навчального року та осінніх канікул. Якщо вони розуміють, що їм потрібен осінній відпочинок, то йдуть на канікули, — зазначив Олександр Лончак.

Таким чином, більшість шкіл регіону вирішили дати учням тиждень перепочинку перед другою чвертю навчального року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі скасували осінні канікули через очікувану складну зиму.