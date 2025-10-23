  • четвер

У обласній раді обговорили готовність медзакладів до опалювального сезону

У середу, 22 жовтня, у Миколаївській обласній раді відбулася нарада, під час якої обговорили готовність медичних закладів області до опалювального сезону та можливих форс-мажорних ситуацій, що можуть виникнути через російські атаки на інфраструктуру.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

До обговорень долучилися голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, його заступник Денис Андрєєв, начальниця обласного управління охорони здоров’я Ірина Ткаченко та головні лікарі обласних медичних закладів.

Під час наради керівники медичних установ доповіли про стан готовності до опалювального сезону та наявність альтернативних джерел енергії у разі відключень. Також обговорили питання підключення твердопаливних котлів, зокрема тих, що були передані благодійними організаціями.

— Це важливе питання, адже ми пам’ятаємо, які труднощі виникали минулих років. Цієї зими ситуація також може бути складною, адже росіяни вже доводять це обстрілами інфраструктури країни. Лікарні мають бути готовими, — зазначив Антон Табунщик.

Окрім цього, під час зустрічі розглянули низку поточних питань у сфері охорони здоров’я. Кожен із керівників медзакладів мав змогу поставити питання, що їх турбують.

Очільник обласної ради також зауважив, що Агенція регіонального розвитку цього року залучила до Миколаївської області 105 генераторів, 16 зарядних станцій і сонячні панелі потужністю 55 кіловат, які передані громадам для забезпечення сталого проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше 9 жовтня, у Вознесенську відбулося виїзне засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Участь у засіданні взяли 42 депутати, які офлайн розглянули 17 питань порядку денного.

