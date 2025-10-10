  • пʼятниця

Клуб

17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 20:45, 10 жовтня, 2025

17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 9 жовтня, у Вознесенську відбулося виїзне засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Участь у засіданні взяли 42 депутати, які офлайн розглянули 17 питань порядку денного. Усі питання попередньо були опрацьовані на засіданнях постійних депутатських комісій та Президією обласної ради.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Перед початком засідання родинам загиблих військовослужбовців посмертно вручили державні нагороди України — орден «За мужність» ІІІ ступеня та медаль «Захиснику Вітчизни». Також голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик вручив військовослужбовцям відзнаку обласної ради «Хрест святого Миколая», відзначивши мужність, самовідданість та вагомий внесок у захист рідної землі від російського агресора.

17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Першим питанням порядку денного депутати заслухали доповідь керівника Миколаївської обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів обласної прокуратури у першому півріччі 2025 року.

Серед основних рішень, які підтримали:

  • Передача спеціалізованих шкільних автобусів у власність громад.

Під час засідання надали згоду на передачу автобусів, які раніше були передані громадам, у комунальну власність. Це рішення забезпечить можливість повноцінного використання транспорту та його належне утримання на місцях.

17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
  • Внесли змін до Програми розвитку місцевого самоврядування.

Зміни передбачають придбання нової системи голосування «Рада голос» для проведення пленарних засідань обласної ради. Необхідність її придбання викликана тим, що попередня система була зруйнована внаслідок ракетного удару по будівлі ради.

17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
  • Розглянули питання щодо користування мисливськими угіддями.

Йдеться про припинення права користування мисливськими угіддями для восьми підприємств області, термін дії договорів яких спливав у 2027 році. У подальшому розглядатимуть нові договори користування відповідно до чинного законодавства.

  • Затвердили Положення про преміювання керівників медичних закладів.

— Це захід, покликаний стимулювати керівництво та запобігти кадровому відтоку до інших областей. Наразі ми маємо складну кадрову ситуацію, особливо у громадах, тому працюватимемо у цьому напрямку, — наголосив Антон Табунщик.

17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
  • Внесли зміни до складу постійних депутатських комісій.

Рішенням сесії новопризначені депутати увійшли до складу профільних комісій. Зокрема, Альбіна Бондаренко включена до комісії з питань бюджету, а Катерина Коноплянникова — до комісії з питань освіти і науки.

  • Розглянули питання стану доріг у громадах.

Очільник обласної ради зазначив, що у межах засідання сформували та підтримали звернення облради до Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення у 2026 році видатків на експлуатаційне утримання та забезпечення належного проїзду дорогами державного і обласного значення на території Миколаївської області.

17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
17 питань порядку денного розглянули на засіданні сесії обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Переглянути запис засідання можна за посиланням: https://surl.lu/ykibdr

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів.

