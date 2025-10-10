На Миколаївщині реалізують проєкти цифровізації . Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині всі громади впровадили цифрових лідерів для координування цифровізації, що включає створення аналітичної системи відеоспостереження. Загалом проводиться глобальна робота з цифровізації області.

Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В’ячеслав Базаренко в рамках звіту про виконання протокольних доручень засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Миколаївської області від 6 травня 2025 року.

Так, В’ячеслав Базаренко розповів, що наразі 100 % громад області впровадили посаду цифрового лідера.

— Паралельно з цим вже розроблена програма цифровізації області, зараз вона проходить фінальні перевірки. Крім того, цифрові лідери на місцях розробляють локальні програми цифровізації, — сказав він.

Особливу увагу приділено створенню координаційного центру гібридного типу. Це передбачає, що голови громад отримають доступ не лише до систем відеоспостереження, але й до аналітичного сервера, здатного ідентифікувати обличчя та інші параметри в реальному часі. Уже з 9 громад визначені відповідальні особи для комунікації, які координуватимуть роботу таких центрів.

На Миколаївщині реалізують проєкти цифровізації. Фото: Миколаївська ОВА

Паралельно ведуться роботи із залучення міжнародного фінансування для розвитку мережі відеоспостереження в регіоні, зокрема, ведуться перемовини з Королівством Данія та програмою ПРООН.

В межах підготовки до реалізації цих ініціатив передбачається закладення коштів у місцеві бюджети для створення необхідної інфраструктури — серверів та програмного забезпечення.

На Миколаївщині реалізують проєкти цифровізації. Фото: Миколаївська ОВА

Окремим успіхом стало масштабування освітньої платформи «Мрія», до якої на сьогодні вже підключено понад 108 закладів освіти. Ця платформа є сучасним безпечним рішенням для комунікації між батьками, дітьми та навчальними закладами, що дозволяє ефективно вирішувати організаційні та освітні завдання.

