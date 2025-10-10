  • пʼятниця

На Миколаївщині реалізують проєкти цифровізації

На Миколаївщині реалізують проєкти цифровізації

На Миколаївщині всі громади впровадили цифрових лідерів для координування цифровізації, що включає створення аналітичної системи відеоспостереження. Загалом проводиться глобальна робота з цифровізації області.

Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В’ячеслав Базаренко в рамках звіту про виконання протокольних доручень засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Миколаївської області від 6 травня 2025 року.

Так, В’ячеслав Базаренко розповів, що наразі 100 % громад області впровадили посаду цифрового лідера.

— Паралельно з цим вже розроблена програма цифровізації області, зараз вона проходить фінальні перевірки. Крім того, цифрові лідери на місцях розробляють локальні програми цифровізації, — сказав він.

Особливу увагу приділено створенню координаційного центру гібридного типу. Це передбачає, що голови громад отримають доступ не лише до систем відеоспостереження, але й до аналітичного сервера, здатного ідентифікувати обличчя та інші параметри в реальному часі. Уже з 9 громад визначені відповідальні особи для комунікації, які координуватимуть роботу таких центрів.



Паралельно ведуться роботи із залучення міжнародного фінансування для розвитку мережі відеоспостереження в регіоні, зокрема, ведуться перемовини з Королівством Данія та програмою ПРООН.

В межах підготовки до реалізації цих ініціатив передбачається закладення коштів у місцеві бюджети для створення необхідної інфраструктури — серверів та програмного забезпечення.



Окремим успіхом стало масштабування освітньої платформи «Мрія», до якої на сьогодні вже підключено понад 108 закладів освіти. Ця платформа є сучасним безпечним рішенням для комунікації між батьками, дітьми та навчальними закладами, що дозволяє ефективно вирішувати організаційні та освітні завдання.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині триває комплексна підтримка військових та цивільних, звільнених з російського полону.

