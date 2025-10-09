На Миколаївщині триває комплексна підтримка військових та цивільних, звільнених з російського полону. Фото: Миколаївська ОВА

Питання підтримки військовослужбовців і цивільних осіб, яких повернуто з російського полону, перебуває на постійному контролі Миколаївської обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та громад.

Про це під час засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України від Миколаївської області повідомив заступник начальника ОВА Олександр Трайтлі.

Він повідомив, що 428 мешканців Миколаївщини вже звільнено з російського полону завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та безпосередній увазі начальника ОВА Віталія Кіма до цього питання.

Олександр Трайтлі підкреслив, що у громадах області налагоджена системна робота з підтримки звільнених з полону та їхніх родин. Завдяки діяльності фахівців із супроводу ветеранів здійснюється комплекс заходів, спрямованих на психологічну реабілітацію та соціальну адаптацію цих людей.

— З початку 2025 року фахівцями із супроводу надано майже 2700 послуг особам, звільненим з полону, членам їхніх сімей, а також родинам осіб, які досі перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин, — зазначив він.

В області діє Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота», заходами якої передбачено підтримку ветеранів війни, осіб, звільнених з полону, та членів їхніх родин.

Програма, зокрема, включає оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку й у санаторно-курортних закладах.

— Станом на 1 вересня 2025 року оздоровлено 860 ветеранів війни та членів їхніх сімей, серед них – 37 осіб, звільнених з полону (15 сімей), — додав Олександр Трайтлі.

Крім того, з жовтня 2025 року в області започатковано виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, звільненим з полону. Розмір виплати становить 10000 гривень.

Для дітей осіб, звільнених з полону, організовується відпочинок у дитячих таборах як в Україні, так і за кордоном.

Наприкінці виступу заступник начальника ОВА закликав голів територіальних громад активніше розвивати мережу фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, а також сприяти повному заповненню створених посад у цьому напрямку.

