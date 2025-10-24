Помер 101-річний рекордсмен із плавання Георгій Чижевський з Вознесенська

Вознесенський рекордсмен з плавання Георгій Чижевський. Фото: Вознесенська міськрада

На 102-му році життя відійшов у вічність видатний спортсмен, чемпіон світу та Європи, ветеран Другої світової війни Георгій Чижевський із Вознесенська на Миколаївщині.

Про його смерть повідомили у міській раді.

Георгій Чижевський встановив численні рекорди України, Європи та світу у категорії «Мастерс», здобувши понад 40 медалей і чотири кубки. Він неодноразово представляв Україну на змаганнях у Львові, Києві та Будапешті.

«Все своє життя присвятив плаванню, виховавши не одне покоління спортсменів, для яких став не лише тренером, а й прикладом сили духу, доброти та відданості справі», — йдеться у повідомленні.

Георгій Дмитрович народився у 1924 році, пройшов фронти Другої світової війни, за що був нагороджений бойовими відзнаками. Мав військове звання підполковника, а вже за часів незалежної України отримав звання полковника.

Окрім спортивних досягнень, він проявив себе як поет, актор, педагог, а також був почесним громадянином Вознесенська.

Нагадаємо, у віці 100 років Георгій Чижевський став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання серед членів руху «Мастерс» та встановив три рекорди світу на дистанції з брасу.