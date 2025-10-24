  • пʼятниця

    24 жовтня, 2025

  • 12.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Помер 101-річний рекордсмен із плавання Георгій Чижевський з Вознесенська

Помер вознесенський рекордсмен з плавання Георгій Чижевський. Фото: Вознесенська міськрадаВознесенський рекордсмен з плавання Георгій Чижевський. Фото: Вознесенська міськрада

На 102-му році життя відійшов у вічність видатний спортсмен, чемпіон світу та Європи, ветеран Другої світової війни Георгій Чижевський із Вознесенська на Миколаївщині.

Про його смерть повідомили у міській раді.

Георгій Чижевський встановив численні рекорди України, Європи та світу у категорії «Мастерс», здобувши понад 40 медалей і чотири кубки. Він неодноразово представляв Україну на змаганнях у Львові, Києві та Будапешті.

«Все своє життя присвятив плаванню, виховавши не одне покоління спортсменів, для яких став не лише тренером, а й прикладом сили духу, доброти та відданості справі», — йдеться у повідомленні.

Георгій Дмитрович народився у 1924 році, пройшов фронти Другої світової війни, за що був нагороджений бойовими відзнаками. Мав військове звання підполковника, а вже за часів незалежної України отримав звання полковника.

Окрім спортивних досягнень, він проявив себе як поет, актор, педагог, а також був почесним громадянином Вознесенська.

Нагадаємо, у віці 100 років Георгій Чижевський став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання серед членів руху «Мастерс» та встановив три рекорди світу на дистанції з брасу.

Останні новини про: Вознесенськ

У Вознесенську фермерка втратила майже 400 тисяч гривень, замовивши неіснуючі добрива
Ремонт за місяць: Вознесенськ отримає ₴1,2 млн від держави на ремонт укриття у багатоповерхівці
Частина Вознесенська тимчасово залишиться без водопостачання
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову

Світлана Іванченко
новини

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

Світлана Іванченко
новини

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Марія Хаміцевич
новини

Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вознесенськ

Частина Вознесенська тимчасово залишиться без водопостачання
Ремонт за місяць: Вознесенськ отримає ₴1,2 млн від держави на ремонт укриття у багатоповерхівці
У Вознесенську фермерка втратила майже 400 тисяч гривень, замовивши неіснуючі добрива

ВАНДАЛІЗМ

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову

БІЗНЕС ТА ЕКОНОМІКА

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

15 годин тому

На капремонт суду у Миколаєві з держбюджету витратять ₴5,6 млн

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні