Нідерланди виділяють €25 млн на підтримку української енергетики
21:37, 28 жовтня, 2025
-
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл під час візиту до Києва оголосив про виділення 25 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
Нідерландський міністр наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує українські енергетичні об’єкти, тому Нідерланди вирішили збільшити свій внесок у підтримку енергетики України.
«Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів у скрутному становищі», — написав Девід ван Віл.
Він також підкреслив, що підтримка України та посилення тиску на Росію мають «життєво важливе значення», і оголосив, що Нідерланди прийматимуть перші етапи створення Спеціального трибуналу з питань російської агресії.
«Ми повинні зробити все, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними», — наголосив міністр.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час свого візиту до Києва 27 жовтня оголосив про новий пакет допомоги у 150 тисяч євро на підтримку енергетичної системи України.
Швеція однією з перших ухвалила рішення збільшити фінансування Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро.
Після цього Норвегія вирішила виділити додаткові 150 мільйонів доларів на підтримку енергетичного сектору України перед зимовим періодом.
Згодом Німеччина теж внесла 60 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України.
