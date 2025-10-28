  • вівторок

Клуб

Нідерланди виділяють €25 млн на підтримку української енергетики

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: David van Weel / XМіністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: David van Weel / X

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл під час візиту до Києва оголосив про виділення 25 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Нідерландський міністр наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує українські енергетичні об’єкти, тому Нідерланди вирішили збільшити свій внесок у підтримку енергетики України.

«Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів у скрутному становищі», — написав Девід ван Віл.

Він також підкреслив, що підтримка України та посилення тиску на Росію мають «життєво важливе значення», і оголосив, що Нідерланди прийматимуть перші етапи створення Спеціального трибуналу з питань російської агресії.

«Ми повинні зробити все, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними», — наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час свого візиту до Києва 27 жовтня оголосив про новий пакет допомоги у 150 тисяч євро на підтримку енергетичної системи України.

Швеція однією з перших ухвалила рішення збільшити фінансування Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро.

Після цього Норвегія вирішила виділити додаткові 150 мільйонів доларів на підтримку енергетичного сектору України перед зимовим періодом.

Згодом Німеччина теж внесла 60 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України.

