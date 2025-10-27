  • понеділок

Ще одна країна допоможе Україні підготуватися до зими: Естонія виділить €150 тис для підтримки сфери енергетики

Естонія виділить 150 тисяч євро на підтримку сфери енергетики. Фото: ОПЕстонія виділить 150 тисяч євро на підтримку сфери енергетики. Фото: ОП

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час свого візиту до Києва 27 жовтня оголосив про новий пакет допомоги для української енергетики.

Як повідомляє «Європейська правда», Маргус Тсахкна заявив, що Естонія виділить ще 150 тисяч євро на підтримку енергетичної системи України. Це він зробив під час спільної пресконференції з першим заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою.

— Вже стало холодно, а Росія здійснює жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру, тероризуючи цивільне населення, — наголосив він.

Очільник МЗС Естонії також нагадав, що раніше його країна вже надала близько 700 тисяч євро на підтримку української енергетичної інфраструктури.

Візит естонського міністра до Києва відбувся на тлі постійних масованих атак Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Нагадаємо, Швеція однією з перших ухвалила рішення збільшити фінансування Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро.

Після цього Норвегія вирішила виділити додаткові 150 мільйонів доларів на підтримку енергетичного сектору України перед зимовим періодом.

Згодом Німеччина теж внесла 60 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України.

