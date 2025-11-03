На Миколаївщині за тиждень народилося 87 дітей

За тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини. Фото: 06photo/Depositphotos

За минулий тиждень, з 27 жовтня по 2 листопада, на Миколаївщині народилось 87 дітей.

Як повідомляють в Миколаївській ОВА, серед немовлят минулого тижня народилось 47 дівчаток та 40 хлопчиків.

З найменшою вагою в усього 980 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

У місті Миколаєві ж, з 24 по 31 жовтня у пологових відділеннях медичних закладів міста народилася 51 дитина. Загалом на світ з’явилися 28 дівчаток та 23 хлопчики.

Нагадаємо, за минулий тиждень, у період з 20 по 26 жовтня, у Миколаївської області народилось 70 дітей, з них одна двійня.