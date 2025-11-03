  • понеділок

    3 листопада, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за тиждень народилося 87 дітей

За тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини. Фото: 06photo/DepositphotosЗа тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини. Фото: 06photo/Depositphotos

За минулий тиждень, з 27 жовтня по 2 листопада, на Миколаївщині народилось 87 дітей.

Як повідомляють в Миколаївській ОВА, серед немовлят минулого тижня народилось 47 дівчаток та 40 хлопчиків.

З найменшою вагою в усього 980 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

У місті Миколаєві ж, з 24 по 31 жовтня у пологових відділеннях медичних закладів міста народилася 51 дитина. Загалом на світ з’явилися 28 дівчаток та 23 хлопчики.

Нагадаємо, за минулий тиждень, у період з 20 по 26 жовтня, у Миколаївської області народилось 70 дітей, з них одна двійня.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині викрили мережу, що виготовляла фальсифікат під брендами «Nestle», «Мівіна» та «Jacobs», — слідство
У Баштанці водій збив пішоходів і врізався в припарковане авто
Третина рад Миколаївського району порушують правила оприлюднення бюджетів, — розслідування
Реклама

Читайте також:

новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
новини

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Третина рад Миколаївського району порушують правила оприлюднення бюджетів, — розслідування
У Баштанці водій збив пішоходів і врізався в припарковане авто
На Миколаївщині викрили мережу, що виготовляла фальсифікат під брендами «Nestle», «Мівіна» та «Jacobs», — слідство

«Це звичайні акти тероризму», — Кім про останні російські удари по інфраструктурі Миколаєва

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

6 годин тому

На Миколаївщини через нічний обстріл 12 сіл залишились без світла

Головне сьогодні