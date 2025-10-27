  • понеділок

    27 жовтня, 2025

  • 14.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 14.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за тиждень народилося 70 малюків, серед них — одна двійня

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗ

За минулий тиждень, у період з 20 по 26 жовтня, у Миколаївської області народилось 70 дітей, з них одна двійня.

Як повідомляє Миколаївська ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 28 дівчаток та 42 хлопчика.

Найменше немовля з’явилося на світ у КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3» з вагою лише 1440 грам.

За інформацією пресслужби Миколаївської мерії, в обласному центрі з 18 по 24 жовтня народилося 32 дитини - 14 дівчаток та 18 хлопчиків.

Нагадаємо, за період з 13 по 19 жовтня у Миколаївській області народилось 59 дітей.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: горіли дрова, житловий будинок і автомобіль
Миколаївська область знову серед аутсайдерів туристичного сезону: регіон зібрав лише ₴1,4 млн зборів
Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

Тенісистка Цуренко приїхала з майстер-класом до миколаївських спортсменів

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві планують оновити центр реабілітації при будинку дитини: це коштуватиме ₴4,5 млн

Юлія Бойченко
новини

Кім поки не готовий коментувати результати керівника «Зорі» Цимбала: «Я звіти його не бачив, тому не оцінюю»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині
Миколаївська область знову серед аутсайдерів туристичного сезону: регіон зібрав лише ₴1,4 млн зборів
На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: горіли дрова, житловий будинок і автомобіль

Посадовиця Південноукраїнська подала до суду на мера через побиття та закликає його не затягувати процес

СТАТТЯ

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

5 годин тому

Смертельна ДТП на трасі під Миколаєвом: мотоцикл відкинуло в кювет, водій загинув

Ірина Олехнович

Головне сьогодні