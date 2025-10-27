На Миколаївщині за тиждень народилося 70 малюків, серед них — одна двійня

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗ

За минулий тиждень, у період з 20 по 26 жовтня, у Миколаївської області народилось 70 дітей, з них одна двійня.

Як повідомляє Миколаївська ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 28 дівчаток та 42 хлопчика.

Найменше немовля з’явилося на світ у КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3» з вагою лише 1440 грам.

За інформацією пресслужби Миколаївської мерії, в обласному центрі з 18 по 24 жовтня народилося 32 дитини - 14 дівчаток та 18 хлопчиків.

Нагадаємо, за період з 13 по 19 жовтня у Миколаївській області народилось 59 дітей.