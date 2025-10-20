На Миколаївщині за тиждень народилось 59 дітей
13:35, 20 жовтня, 2025
За період з 13 по 19 жовтня у Миколаївській області народилось 59 дітей
Як повідомляють в Миколаївській ОВА, серед немовлят 26 дівчаток та 33 хлопчика.
З найменшою вагою 870 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, у місті ж з 10 по 17 жовтня народилося всього 43 малюки. У пологових відділеннях міста на світ з’явилися 29 дівчат та 14 хлопчиків.
Нагадаємо, що з 6 по 12 жовтня, у Миколаївській області народилось 76 дітей.
