«Подаруйте їм дім»: миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин

У неділю, 9 листопада, у Каштановому сквері відбудеться виставка-прилаштування тварин. Захід триватиме з 10:00 до 14:00.

Як повідомили в КП ММР «Центр захисту тварин», головна мета події — знайти люблячі родини для котів і собак, які наразі перебувають у комунальному підприємстві, а також зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста.

Миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин. Фото: КП Миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин. Фото: КП "Центр захисту тварин"

Водночас у комунальному підприємстві наголосили, що до участі у виставці долучать лише тварин, що перебувають на базі «Центру захисту тварин». Усі вони стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

Щоб забрати улюбленця, кожен охочий повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Також підійде цифровий документ у застосунку «Дія».

Нагадаємо, раніше працівники ДСНС врятували цуценя, яке провалилося в глибокий колодязь в Одеській області.

