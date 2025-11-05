«Подаруйте їм дім»: миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин

У неділю, 9 листопада, у Каштановому сквері відбудеться виставка-прилаштування тварин. Захід триватиме з 10:00 до 14:00.

Як повідомили в КП ММР «Центр захисту тварин», головна мета події — знайти люблячі родини для котів і собак, які наразі перебувають у комунальному підприємстві, а також зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста.

Миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин. Фото: КП "Центр захисту тварин"

Водночас у комунальному підприємстві наголосили, що до участі у виставці долучать лише тварин, що перебувають на базі «Центру захисту тварин». Усі вони стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

Миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин. Фото: КП "Центр захисту тварин"

Щоб забрати улюбленця, кожен охочий повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Також підійде цифровий документ у застосунку «Дія».

Миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин. Фото: КП "Центр захисту тварин"

