Освітня омбудсменка заявила про затягування справи щодо директорки школи, яка не пускала учнів у шортах

Директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки. Фото: скріншот з відео

Службове розслідування стосовно директорки київського ліцею, яка не допустила до занять учнів у шортах, досі не завершене — попри те, що від інциденту минуло два місяці.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещику.

За її словами, перше й поки єдине засідання комісії відбулося ще 11 вересня, тоді як граничний термінслужбового розслідування становить два місяці. Водночас директорка з 3 вересня постійно перебуває на лікарняному або у відпустках, що фактично блокує завершення процедури.

Надія Лещик звернула увагу, що всі відпустки директорки погоджувало Управління освіти Печерського району, попри знання про строки розслідування.

«Виникає питання, хто і навіщо затягує розгляд службового розслідування?», — написала омбудсменка.

Вона також наголосила, що під час воєнного стану особливо важливо, аби керівники освітніх закладів виконували свої обов’язки, оскільки школи мають безпекові виклики.

Управління освіти підтвердило, що дії директорки суперечили принципам доступності освіти й створювали умови дискримінації за зовнішнім виглядом. Водночас там уточнили, що всіх учнів, які прийшли 2 вересня, зрештою допустили до занять.

Крім цього, батьки скаржилися на інші проблеми в закладі — з доступом до вбиралень, роздягалень, харчуванням та відсутністю гуртків. Частину з цих фактів, за словами Управління освіти, не підтверджено.

Омбудсменка також повідомила, що під час перевірки сайту ліцею виявила порушення вимог статті 30 Закону «Про освіту» щодо прозорості: бракує обов’язкових документів, частину з яких заклад оновив лише частково.

Нагадаємо, що у Києві навколо ліцею №109 виник скандал через дії директорки, яка 2 вересня не пускала дітей у шортах чи капрі на територію школи, аргументуючи це «пляжним виглядом». Батьки викликали поліцію, конфлікт припинили. Управління освіти Печерського району розпочало перевірку та заявило про неприпустимість таких дій. Освітня омбудсменка нагадала, що з 2019 року обов’язкова шкільна форма в Україні скасована.

Сергій Грішин зазначив, що директорка 109-ї київської школи, яка не пускає дітей у шортах, виглядає так, ніби зібралася на рибалку, і назвав це смішним.

Водночас сама ж директорка ліцею Віталія Полякова згодом наголосила, що не пускала учнів у шортах не через порушення дрес-коду, а з «міркувань безпеки» під час атак російських дронів. Вона зазначила, що не наполягала на обов’язковому запровадженні шкільної форми, а просто прагнула «убезпечити дітей» від можливих наслідків обстрілів.

Після інциденту в київському ліцеї №109, де дітей не пустили на заняття через шорти, Управління освіти Миколаївської міської ради опублікувало роз’яснення щодо норм зовнішнього вигляду учнів.