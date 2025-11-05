Управління освіти Миколаєва оголосило конкурс директорів шкіл, депутати заявили про нерівні умови

У Миколаєві оголосили конкурси на посади директорів 19 шкіл — депутати пропонують відкласти їх проведення. Фото: архів «МикВісті»

У школах Миколаєва найближчим часом проведуть конкурси на посади директорів. Водночас частина поточних директорів не встигає скласти мовний іспит і отримати сертифікат, необхідний для участі в конкурсі.

Про це йшла мова 22 жовтня, на засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, пишуть «МикВісті».

Голова комісії з питань законності, депутат міськради Олена Кісельова поставила під сумнів доцільність проведення конкурсів у воєнний час і посеред навчального процесу. Вона нагадала, що в більшості міст України під час воєнного стану контракти з директорами шкіл та медичних закладів продовжують автоматично, якщо немає скарг чи конфліктів.

— Ви маєте намір проводити конкурси на призначення директорів шкіл. І я вже чула реакцію на цю ініціативу під час воєнного стану, під час тривалого освітнього процесу. І більш того — в короткі терміни, коли конкурси мають відбутися менш ніж за місяць. Люди на робочому місці, виконують свої обов’язки. Це також елемент вдячності їм за працю. Якщо немає зауважень чи конфліктів, навіщо зараз усе це?, — наголосила депутатка.

Управління освіти Миколаївської міської ради 13 жовтня опублікувало оголошення про проведення конкурсів на посади директорів 19 закладів загальної середньої освіти міста.

Зокрема, йдеться про такі навчальні заклади:

гімназії №11, №12, №13, №29, №30, №31, №35, №36, №45, №50 ім. Г.Л. Дівіної, №56, №57;

ліцеї №3, №42, №53, №55, №58, імені Миколи Аркаса та імені Олега Ольжича.

Згідно з наказом документи приймаються на конкурс з 20 жовтня по 20 листопада 2025 року.

Керівниця департаменту освіти Ганна Личко пояснила, що необхідність проведення конкурсів пов’язана з нормами законодавства.

— Оскільки воєнний стан триває не один рік, у нас є ряд вакантних посад керівників і зараз є виконуючі обов’язки. Треба, щоб були не виконуючі обов’язки, а керівники закладів загальної середньої освіти. Ми сподівалися, що воєнний стан швидше завершиться, але маємо унормовувати процес, — зазначила вона.

Водночас Олена Кісельова у відповідь зауважила, що саме цей період — осінньо-зимовий — є найбільш напруженим як для освітнього процесу, так і для колективів шкіл.

— От чому саме під час навчального року, під час коли ми входимо в опалювальний сезон, коли лякають блекаутами? Ми говоримо про ментальне здоров’я, а потім кажемо людям: ану-ка, збігайте на конкурс. Можливо, нам треба перенести цей процес на більш теплий період, після нового року. Щоб була людяність і логіка, — зауважила депутатка.

Ганна Личко також наголосила, що змінювати керівників у середині року складно через організаційні питання — зокрема, підписання документів про освіту, які формуються з січня по червень.

— У цей період дуже важко змінити керівника, бо все це пов’язане з друком документів. Говорити про певний «зручний момент» складно — влітку керівники у відпустках, узимку триває навчальний процес, – пояснила вона.

Олена Кісельова натомість вважає, що навіть за таких обставин конкурс краще проводити після завершення навчального року

— Улітку, коли керівник хоче йти на конкурс, він розуміє, чому має змінити відпочинок на підготовку. А от коли робочий процес і так напружений, а надворі холодно, це невчасно. Осінньо-зимовий період — точно не найкращий для радикальних змін. Давайте пощадимо наших людей і не створюватимемо їм зайвих труднощів, – додала депутатка.

За результатами обговорення депутати домовилися повернутися до цього питання після консультацій із профільним заступником міського голови. Можливо, буде ініційовано рішення про перенесення конкурсів на більш сприятливий період.

Після того як управління освіти Миколаївської міської ради 13 жовтня оголосило конкурси на посади директорів 19 шкіл, до редакції «МикВісті» почали надходити скарги від освітян. Частина директорів вважає, що умови участі у відборі є нерівними, оскільки не всі кандидати встигли отримати сертифікат про володіння державною мовою — обов’язковий документ для участі у конкурсі.

За словами одного з заявників, деякі директори дізналися про те що буде проводитись конкурс запізно, коли вже неможливо зареєструватися на найближчу сесію Національної комісії зі стандартів державної мови.

У коментарі редакції «МикВісті» начальниця відділу кадрів управління освіти Миколаївської міськради Наталія Курдиш назвала такі твердження безпідставними.

— Це неправда. Люди для себе навіть проходять сертифікацію, бо розуміють, що це потрібно, ті які читають нормативну базу. До мене приходили звичайні вчителі, не заступники і не директори, які просто склали іспит на володіння мовою. Ті, хто хотів, уже пройшли, тому що можна це зробити навіть у інших містах. Це питання бажання і говорить про некомпетентність людини. Відповідно чинного законодавства, я всіх абсолютно працюючих керівників познайомила з законом про повну загальну освіту. Вони повинні були по нашому листу ознайомити усіх працівників. Там все прописано, ми робимо всі чітко по закону, — сказала вона.

Наталя Курдиш також зазначила, що всі конкурси відбуваються відповідно до чинного законодавства, і управління освіти не має права призначати керівників без конкурсної процедури.

— Ми не порушили жодного пункту закону. Положення про проведення конкурсів затверджене ще у 2018 році. У нас жодного директора не призначили без конкурсу. Усі документи й оголошення відкриті — вони опубліковані на сайті управління і сайтах шкіл, — додала вона.

Начальниця відділу кадрів наголосила, що у період воєнного стану більшість директорів працюють як виконуючі обов’язки, і така ситуація не може тривати безстроково.

— Ми не проводили конкурси лише під час перших місяців війни. Але тепер маємо право їх відновити. Бо коли майже всі керівники «в.о.», це вже ненормально, — пояснила Наталя Курдиш.

Нагадаємо, що у Миколаєві вчителям, які працюють очно або у змішаному форматі, з 1 вересня встановлено щомісячну доплату 5200 гривень за роботу під час війни. Виплати здійснюються з державної субвенції.