Politico: Анджеліна Джолі не повідомляла Україну про свій візит і перейшла кордон пішки

Анджеліна Джолі у Бориславі 2022 рік. Фото: Сергій Лещенко, для ілюстрації

Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі не попереджала українську сторону про свій приїзд.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Анджеліна Джолі таємно перейшла кордон з Україною пішки. Один з українських чиновників підтвердив, що на одному з контрольно-пропускних пунктів стався інцидент із представниками ТЦК, які затримали її охоронця.

Водночас у Сухопутних військах у коментарі Politico заявили, що поки не можуть підтвердити або спростувати інформацію.

«Інформація, що поширюється у ЗМІ, є перекрученою, наразі проводиться розслідування та з’ясовуються всі обставини», — зазначили там.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва. У соцмережах з’явилося відео з нею у відділі РТЦК Вознесенського району.

Крім цього, у Південноукраїнську перевіряють, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах.

Згодом стало відомо, що чоловік, якого співробітники ТЦК затримали під час візиту Анджеліни Джолі до Миколаєва, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації. Інцидент стався 4 листопада під час перевірки документів осіб на блокпосту поблизу Південноукраїнська.