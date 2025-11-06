  • четвер

    6 листопада, 2025

  • 11.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Politico: Анджеліна Джолі не повідомляла Україну про свій візит і перейшла кордон пішки

Анджеліна Джолі у Бориславі 2022 рік. Фото: Сергій Лещенко, для ілюстраціїАнджеліна Джолі у Бориславі 2022 рік. Фото: Сергій Лещенко, для ілюстрації

Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі не попереджала українську сторону про свій приїзд.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Анджеліна Джолі таємно перейшла кордон з Україною пішки. Один з українських чиновників підтвердив, що на одному з контрольно-пропускних пунктів стався інцидент із представниками ТЦК, які затримали її охоронця.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Водночас у Сухопутних військах у коментарі Politico заявили, що поки не можуть підтвердити або спростувати інформацію.

«Інформація, що поширюється у ЗМІ, є перекрученою, наразі проводиться розслідування та з’ясовуються всі обставини», — зазначили там.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва. У соцмережах з’явилося відео з нею у відділі РТЦК Вознесенського району.

Крім цього, у Південноукраїнську перевіряють, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах.

Згодом стало відомо, що чоловік, якого співробітники ТЦК затримали під час візиту Анджеліни Джолі до Миколаєва, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації. Інцидент стався 4 листопада під час перевірки документів осіб на блокпосту поблизу Південноукраїнська.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що Путін просив його «врегулювати» війну в Україні
Обстріли Херсонщини: двоє поранених, пошкоджені будинки й техніка
Кінбурнська коса на Миколаївщині фактично знищена через бойові дії, — речник ВМС
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві молодь відкрила Eco Mobile Park: на реалізацію витратили близько $5 тис.

Анна Гакман
новини

ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій

Ірина Олехнович
новини

Дії директора миколаївського КП перекваліфікували як тяжкий злочин, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

Управління освіти Миколаєва оголосило конкурс директорів шкіл, депутати заявили про нерівні умови

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Кінбурнська коса на Миколаївщині фактично знищена через бойові дії, — речник ВМС
Обстріли Херсонщини: двоє поранених, пошкоджені будинки й техніка
Трамп заявив, що Путін просив його «врегулювати» війну в Україні

Будівництво АЗС в парку біля «Зорі» в Миколаєві: громадське обговорення тепер проводить Мінекономіки

У Миколаєві молодь відкрила Eco Mobile Park: на реалізацію витратили близько $5 тис.

3 години тому

«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни

Головне сьогодні