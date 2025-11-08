«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Вулиця 6-а Слобідська у Миколаєві стане двосторонньою. Фото: «МикВісті»

Капітальний ремонт дороги по вулиці 6-а Слобідська з розширенням на дві смуги передбачає перекладе асфальт на ділянці, де у вересні Миколаївська ТЕЦ завершила роботи після ремонту тепломереж.

Як пояснили під час брифінгу заступники директора департаменту ЖКГ, проєкт передбачає глобальну заміну асфальту з укладанням в декілька шарів, повідомляють «МикВісті».

Водночас заступник директора ДЖКГ Артем Сапожник пояснив, що роботи, які проводили фахівці ТЕЦ і капітальний ремонт департаменту — різні проєкти. У першому випадку необхідність заасфальтувати дорогу після ремонту була необхідністю для забезпечення руху містян.

— ТЕЦ зробила лише, щоб зарити своє розриття, щоб там міг рухатись транспорт. Це центр міста, ось і все. А наш проєкт є більш глобальним, і звісно, що вже в рамках свого проєкту ми зробимо там повний комплекс робіт для того, щоб це була і якісна дорога з розширенням, і дві смуги, — сказав Артем Сапожник.

Зі свого боку перший заступник департаменту Ігор Набатов додав, що це добре, що Миколаївська ТЕЦ вже завершила ремонт на цій ділянці, бо це створило додаткові проблеми у тому разі, якби ДЖКГ провело капітальний ремонт до заміни тепломереж.

— Є срок експлуатації будь-якого дорожнього покриття. А є питання впливу зовнішніх факторів, це розриття. Коли відбувається розриття, це добре, реально супер, коли відповідна організація зарила і заасфальтувала. Але є примикання, які у нас виникли на цій маленькій карті. І ці примикання, на жаль, найбільш впливові питанням, пов'язаним з дією зовнішніх факторів. І саме від них потім відбувається така руйнація дороги. І логічно, коли ми вже робимо капітальний ремонт, взяти і зробити суцільно, як то кажуть, для того, щоб була у нас основа. І дуже добре, що ТЕЦ вже свою частину робіт зробила, бо було б дуже погано, що ми зробили такий класний капітальний ремонт, розширили на дві смуги, з можливістю рухатися і туди, і назад, а потім ТЕЦ заходить і починає копати. Тому треба радіти, що ТЕЦ вже свою частину робіт зробила і не буде потім повертатися до цього об'єкту, — додав посадовець.

Зокрема у ДЖКГ відповіли, чи не створить розширення дороги проблем для виїзду машину з приватного сектору.

— Ви все побачите, коли ми зробимо цю дорогу, але нікому вона заважати не буде, жодним людям. І поки що ми кажемо про проєкт, про тендер, який в нас зараз на стадії, є навіть по тендеру учасники. Коли ми зайдемо в реалізацію, я думаю, що багато людей тільки подякують, тому що там дуже колосальний проєкт. Буде дуже гарно, — відповів Артем Сапожник.

Нагадаємо, що у вересні виконавчий комітет ухвалив рішення про запровадження на вулиці 6-ї Слобідської, від проспекту Центрального до вулиці 1-ї Воєнної, двостороннього руху транспорту. Нещодавно ДЖКГ оголосила тендер на капітальний ремонт дороги по вулиці 6-а Слобідська, на який планують витратити понад 24 мільйонів гривень.