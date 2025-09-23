У Миколаєві запровадять двосторонній рух по 6-й Слобідській
- Даріна Мельничук
14:55, 23 вересня, 2025
У Миколаєві на вулиці 6-ї Слобідської, від проспекту Центрального до вулиці 1-ї Воєнної, запровадять двосторонній рух транспорту.
Відповідне рішення ухвалив виконком, повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що двосторонній рух запровадять в межах проєкту з капітального ремонту вулиці 6 Слобідська.
«Зазначені зміни реалізують шляхом розширення проїзної частини не більш як на одну смугу руху за рахунок включення трамвайної колії з парного боку вулиці 6-ї Слобідської до меж даної проїжджої частини в одному рівні», — повідомили у міськраді.
