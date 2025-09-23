Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    23 вересня, 2025

У Миколаєві запровадять двосторонній рух по 6-й Слобідській

Вулиця 6-та Слобідська, від проспекту Центрального до вулиці 1-ї Воєнної, де запровадять двосторонній рух. Скриншот з Google MapsВулиця 6-та Слобідська, від проспекту Центрального до вулиці 1-ї Воєнної, де запровадять двосторонній рух. Скриншот з Google Maps

У Миколаєві на вулиці 6-ї Слобідської, від проспекту Центрального до вулиці 1-ї Воєнної, запровадять двосторонній рух транспорту.

Відповідне рішення ухвалив виконком, повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що двосторонній рух запровадять в межах проєкту з капітального ремонту вулиці 6 Слобідська.

«Зазначені зміни реалізують шляхом розширення проїзної частини не більш як на одну смугу руху за рахунок включення трамвайної колії з парного боку вулиці 6-ї Слобідської до меж даної проїжджої частини в одному рівні», — повідомили у міськраді.

Нагадаємо, у Миколаєві встановили гнучкі дорожні стовпчики неподалік міського автовокзалу — на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Ковальської.

У Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків
Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк стала чемпіонкою етапу Кубка світу
У Миколаєві в Клубі юних моряків облаштували два укриття
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
У Миколаєві в Клубі юних моряків облаштували два укриття
Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк стала чемпіонкою етапу Кубка світу
У Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків

Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста

Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень

2 години тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

