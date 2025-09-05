Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Неподалік автовокзалу Миколаєва встановлюють дорожні стовпчики — це має запобігати аваріям

У Миколаєві встановлюють гнучкі дорожні стовпчики неподалік міського автовокзалу — на перехресті проспекта Богоявленського та вулиці Ковальської.

Роботи виконує комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство, повідомили у міській раді. 

Там додали, що дорожні стовпчики дозволяють «чітко розмежувати транспортні потоки та запобігти боковим зіткненням між автомобілями».

Водіїв закликають бути уважними, враховувати нову організацію руху та дотримуватися правил дорожнього руху.

Неподалік автовокзалу Миколаєва встановлюють дорожні стовпчики, фото: міська радаНеподалік автовокзалу Миколаєва встановлюють дорожні стовпчики, фото: міська рада
Неподалік автовокзалу Миколаєва встановлюють дорожні стовпчики, фото: міська рада

Нагадаємо, що на розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького у Миколаєві встановили новий світлофор.

