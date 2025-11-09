В Одесі стартує опалювальний сезон: тепло першочергово подадуть у лікарні та школи

Опалювальний сезон у Одесі стартує 10 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З понеділка, 10 листопада, в Одесі офіційно стартує опалювальний сезон. Через складність технологічного процесу підключення тепла по місту триватиме близько двох тижнів.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.