  • неділя

    9 листопада, 2025

  • 11.3°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 9 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 11.3° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі стартує опалювальний сезон: тепло першочергово подадуть у лікарні та школи

Опалювальний сезон у Одесі стартує 10 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»Опалювальний сезон у Одесі стартує 10 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З понеділка, 10 листопада, в Одесі офіційно стартує опалювальний сезон. Через складність технологічного процесу підключення тепла по місту триватиме близько двох тижнів.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Першочергово тепло подадуть у заклади соціальної сфери, лікарні та школи. Наступним етапом, з 17 листопада, розпочнеться підключення житлових будинків.

Контроль за запуском опалення та стабільністю роботи систем упродовж сезону здійснюють відповідні підрозділи міської ради.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 листопада, у Миколаєві офіційно розпочався опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міської ради через зниження середньодобової температури.

Останні новини про: Опалювальний сезон

«Не гріти будинки до 20-22°C, а одягати светри», — голова «Укренерго» про опалювальний сезон цього року
Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада
Миколаїв розпочав опалювальний сезон: протягом 10 днів тепло з’явиться в оселях
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опалювальний сезон

Миколаїв розпочав опалювальний сезон: протягом 10 днів тепло з’явиться в оселях
Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада
«Не гріти будинки до 20-22°C, а одягати светри», — голова «Укренерго» про опалювальний сезон цього року

Страви не те, що недосолені, а іноді просто гидкі: батьки скаржаться на харчування в ліцеї №40

Анджеліна Джолі розповіла, як над нею пролітав дрон під час візиту до Миколаєва та Херсону

4 години тому

Росіяни сім разів атакували Миколаївську область FPV-дронами

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні