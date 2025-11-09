В Одесі стартує опалювальний сезон: тепло першочергово подадуть у лікарні та школи
15:30, 09 листопада, 2025
З понеділка, 10 листопада, в Одесі офіційно стартує опалювальний сезон. Через складність технологічного процесу підключення тепла по місту триватиме близько двох тижнів.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Контроль за запуском опалення та стабільністю роботи систем упродовж сезону здійснюють відповідні підрозділи міської ради.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 листопада, у Миколаєві офіційно розпочався опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міської ради через зниження середньодобової температури.
