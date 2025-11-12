Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 13 листопада: попередні графіки
19:27, 12 листопада, 2025
У Миколаєві 13 листопада, діятимуть погодинні графіки відключення світла.
Про це повідомили у «Миколаївобленерго».
Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59. Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.
- 1.1 — 00:00-03:30; 07:30-14:00; 17:30-21:00
Всього 13 годин 30 хвилин
- 1.2 — 00:00-03:30; 07:30-10:30; 14:00-20:30
Всього 13 годин
- 2.1 — 07:00-10:30; 14:00-17:30; 21:00-00:00
Всього 10 годин
- 2.2 — 07:00-10:30; 14:00-17:30; 21:00-00:00
Всього 10 годин
- 3.1 — 07:00-10:30; 14:00-20:30
Всього 10 годин
- 3.2 — 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-17:30; 21:00-00:00
Всього 13 годин 30 хвилин
- 4.1 — 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-00:00
Всього 13 годин 30 хвилин
- 4.2 — 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-00:00
Всього 13 годин 30 хвилин
- 5.1 — 03:30-07:00; 10:30-14:00; 17:30-21:00
Всього 10 годин 30 хвилин
- 5.2 — 07:30-14:00; 17:30-21:00
Всього 10 годин
- 6.1 — 03:30-07:00; 10:30-14:00; 17:30-21:00
Всього 10 годин 30 хвилин
- 6.2 — 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-21:00
Всього 10 годин 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
