Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 13 листопада: попередні графіки

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві 13 листопада, діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59. Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.

1.1 — 00:00-03:30; 07:30-14:00; 17:30-21:00

Всього 13 годин 30 хвилин

1.2 — 00:00-03:30; 07:30-10:30; 14:00-20:30

Всього 13 годин

2.1 — 07:00-10:30; 14:00-17:30; 21:00-00:00

Всього 10 годин

2.2 — 07:00-10:30; 14:00-17:30; 21:00-00:00

Всього 10 годин

3.1 — 07:00-10:30; 14:00-20:30

Всього 10 годин

3.2 — 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-17:30; 21:00-00:00

Всього 13 годин 30 хвилин

4.1 — 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-00:00

Всього 13 годин 30 хвилин

4.2 — 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-00:00

Всього 13 годин 30 хвилин

5.1 — 03:30-07:00; 10:30-14:00; 17:30-21:00

Всього 10 годин 30 хвилин

5.2 — 07:30-14:00; 17:30-21:00

Всього 10 годин

6.1 — 03:30-07:00; 10:30-14:00; 17:30-21:00

Всього 10 годин 30 хвилин

6.2 — 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-21:00

Всього 10 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

