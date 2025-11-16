Попередній графік відключень світла у Миколаївській області на 17 листопада

Коли вимикатимуть світло 17 листопада на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області в понеділок, 17 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Тривалість без світла становитиме від семи до десяти з половиною годин залежно від черги.

Попередній прогноз у розрізі підчерг виглядає так:

1.1 : 07:30–12:30; 19:30–23:00

Всього 8 годин 30 хвилин

: 07:30–12:30; 19:30–23:00 1.2 : 05:30–09:00; 16:00–19:30; 23:00–00:00

Всього 8 годин

: 05:30–09:00; 16:00–19:30; 23:00–00:00 2.1 : 09:00–16:00; 23:00–00:00

Всього 8 годин

: 09:00–16:00; 23:00–00:00 2.2 : 02:00–05:30; 12:30–19:30; 23:00–00:00

Всього 12 годин 30 хвилин

: 02:00–05:30; 12:30–19:30; 23:00–00:00 3.1 : 09:00–12:30; 19:30–23:00

Всього 7 годин

: 09:00–12:30; 19:30–23:00 3.2 : 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–19:30

Всього 9 годин

: 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–19:30 4.1 : 02:00–05:30; 13:30–19:30; 23:00–00:00

Всього 9 годин

: 02:00–05:30; 13:30–19:30; 23:00–00:00 4.2 : 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–23:00

Всього 10 годин 30 хвилин

: 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–23:00 5.1 : 05:30–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00

Всього 10 годин 30 хвилин

: 05:30–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00 5.2 : 00:00–02:00; 07:30–09:00; 16:00–23:00

Всього 10 годин 30 хвилин

: 00:00–02:00; 07:30–09:00; 16:00–23:00 6.1 : 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–19:30

Всього 9 годин

: 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–19:30 6.2: 05:30–09:00; 12:30–16:00; 23:00–00:00

Всього 8 годин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріл.