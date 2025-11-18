  • вівторок

Клуб

Миколаївщина серед лідерів за посівами озимих зернових культур

Архівне фото «МикВісті»Миколаївщина серед лідерів за посівами озимих зернових культур. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 18 листопада українські аграрії засіяли 6 389,9 тисяч гектарів озимих культур. Це становить 97,5 % від запланованих площ.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Наразі посіяно:

  • озимої пшениці — 4 659,7 тисячі гектарів;

  • озимого ячменю — 582,2 тисячі гектарів;

  • озимого жита — 66,1 тисячі гектарів.

Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області входять до трійки регіонів із найбільшими площами посівів зернових культур. Сівбу зернових вже повністю завершили у Дніпропетровській, Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.

Аграрії всіх регіонів України фактично завершили сівбу озимого ріпаку. Загалом висіяно 1 081,9 тисячі гектарів, що становить 96 % від прогнозованого обсягу.

Нагадаємо, «Державна продовольчо-зернова корпорація України» виставила на аукціони понад 4 тисячі тонн зерна 2021 року в Миколаївській області, що не відповідає держстандартам.

