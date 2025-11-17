  • понеділок

На Миколаївщині виставили на аукціони понад 4 тис. тонн зерна 2021 року, яке не відповідає держстандартам

Зернова корпорація України продає зерно, непридатне для харчових та кормових цілей. Ілюстраційне фото, архів «МикВісті»Зернова корпорація України продає зерно, непридатне для харчових та кормових цілей. Ілюстраційне фото, архів «МикВісті»

«Державна продовольчо-зернова корпорація України» виставила на аукціони понад 4 тисячі тонн зерна 2021 року в Миколаївській області, що не відповідає держстандартам.

Відповідні тендери опубліковані на Прозорро.Продажі, торги проведуть 19 листопада.

Корпорація продає пшеницю, ячмінь та кукурудзу різних категорій, у яких виявили перевищення сміттєвих та зернових домішок, невластивий здоровому зерну колір і запах, а також шкідників. Таке зерно не може використовуватись у харчових або кормових цілях, його дозволяють застосовувати лише у технічних.

Зокрема, пшениця обсягом 2710 тонн не відповідає через наявність шкідників, перевищення домішок та неприродний колір і запах, її стартова ціна складає 25,4 мільйона гривень.

Ще 21 тонна пшениці поганої якості також містить шкідників і дефекти органолептики, стартова ціна такого лота — 178,5 тисяч гривень.

Ячмінь обсягом 444 тонни також не відповідає через шкідників і неприродний колір та запах, стартова ціна — 3,9 мільйона гривень, а ячмінь третього класу обсягом 298 тонн перевищує допустимі сміттєві домішки, містить шкідників і дефекти запаху та кольору, його стартова ціна складає 2,6 мільйона гривень. Кукурудза третього класу обсягом 600 тонн не відповідає показникам якості через перевищення домішок та дефекти органолептики, стартова ціна — 5 мільйонів гривень.

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів: що відомо

На Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Як розповів спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв, під урожай 2025 року в області засіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоспкультур, із яких приблизно 100 тисяч гектарів загинули, а ще 350 тисяч гектарів зазнали значних пошкоджень.

Загалом у 2025 році в області виробили два мільйони тонн зерна — на 170 тисяч тонн менше, ніж торік. Виробництво соняшнику скоротилося на пів мільйона тонн і становить близько 250 тисяч тонн, тоді як урожай овочів і картоплі залишився стабільним — 500 тисяч і 150 тисяч тонн відповідно.

