На Миколаївщині виставили на аукціони понад 4 тис. тонн зерна 2021 року, яке не відповідає держстандартам
Аліна Квітко
16:24, 17 листопада, 2025
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» виставила на аукціони понад 4 тисячі тонн зерна 2021 року в Миколаївській області, що не відповідає держстандартам.
Відповідні тендери опубліковані на Прозорро.Продажі, торги проведуть 19 листопада.
Корпорація продає пшеницю, ячмінь та кукурудзу різних категорій, у яких виявили перевищення сміттєвих та зернових домішок, невластивий здоровому зерну колір і запах, а також шкідників. Таке зерно не може використовуватись у харчових або кормових цілях, його дозволяють застосовувати лише у технічних.
Зокрема, пшениця обсягом 2710 тонн не відповідає через наявність шкідників, перевищення домішок та неприродний колір і запах, її стартова ціна складає 25,4 мільйона гривень.
Ще 21 тонна пшениці поганої якості також містить шкідників і дефекти органолептики, стартова ціна такого лота — 178,5 тисяч гривень.
Ячмінь обсягом 444 тонни також не відповідає через шкідників і неприродний колір та запах, стартова ціна — 3,9 мільйона гривень, а ячмінь третього класу обсягом 298 тонн перевищує допустимі сміттєві домішки, містить шкідників і дефекти запаху та кольору, його стартова ціна складає 2,6 мільйона гривень. Кукурудза третього класу обсягом 600 тонн не відповідає показникам якості через перевищення домішок та дефекти органолептики, стартова ціна — 5 мільйонів гривень.
Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів: що відомо
На Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.
Як розповів спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв, під урожай 2025 року в області засіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоспкультур, із яких приблизно 100 тисяч гектарів загинули, а ще 350 тисяч гектарів зазнали значних пошкоджень.
Загалом у 2025 році в області виробили два мільйони тонн зерна — на 170 тисяч тонн менше, ніж торік. Виробництво соняшнику скоротилося на пів мільйона тонн і становить близько 250 тисяч тонн, тоді як урожай овочів і картоплі залишився стабільним — 500 тисяч і 150 тисяч тонн відповідно.
