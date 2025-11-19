Зеленський: Telegram використали для диверсій і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі

Володимир Зеленський заявив, що Telegram використали для диверсій і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском — центральною темою розмови стали нещодавні диверсії на польській залізниці.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Дональд Туск передав інформацію польських правоохоронців та розвідки щодо підривної діяльності, яку фіксували останнім часом. Зокрема, для її організації та поширення дезінформації проти України використовували платформу Telegram.

Володимир Зеленський зазначив, що схожі диверсійні спроби Росія щодня спрямовує і проти України, зокрема проти залізничної інфраструктури. За його словами, наявні дані обох сторін збігаються й прямо вказують на російський слід.

Україна готова передавати партнерам усю необхідну інформацію, і президенти домовилися створити спільну українсько-польську групу, яка працюватиме над запобіганням подальшим операціям Росії.

Польський прем’єр також висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі та постраждалих в інших регіонах України внаслідок останніх атак РФ.

Нагадаємо, що у Польщі на одній із ділянок маршруту Варшава-Люблін, який використовується для транспортування допомоги Україні, пошкодили залізничні колії. Тому, через можливі теракти та диверсії, Польща посилила охорону на частині залізничної інфраструктури.

Слід також зазначити, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська висловила підтримку можливому блокуванню месенджера Telegram як одному з інструментів боротьби з російською пропагандою.

Вона вважає, що Україна повинна послідовно обмежувати канали поширення ворожих наративів, якщо прагне забезпечити власне майбутнє та зберегти українську ідентичність. За її словами, без таких рішень країна ризикує втратити інформаційний простір.

Нагадаємо, раніше заборонити месенджер Telegram в Україні закликав Петро Порошенко. Він заявив, що Telegram нині використовується для організації антиукраїнських терористичних актів.

Водночас промову Петра Порошенка про заборону месенджера опублікували і в його ж офіційному телеграм-каналі, де наразі налічується майже 80 тисяч підписників.