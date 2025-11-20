У Коблевому мають затвердити збільшені межі Тилігульського ландшафтного парку

Тилігульський лиман. Фото: «МикВісті»

Коблівська громада має затвердити оновлені межі регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». Миколаївська ОВА передала їм всі документи на узгодження.

Про це стало відомо під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління екології, природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко повідомила, що ландшафтний парк був створений у 1995 році і тоді його площа складала 8195 гектарів. Проте після топографічних зйомок було встановлено, що площа парку складає 9900 гектарів, на 1700 гектарів більше ніж першочергово визначена площа.

Нагадаємо, що у 2018–2019 роках розробляли документацію для зонування парку, але через виявлені помилки та відкриту кримінальну справу процес заблокували.

За словами Олександри Єфименко, у 2022 році було підготовлено наукове обґрунтування для коригування меж парку. Проте Міністерство захисту довкілля тоді надало негативний висновок щодо зміни меж саме на цій ділянці, яка є частиною Коблівської громади.

«Після цього у 2023 році знову провели науково-дослідну роботу з дослідження цієї земельної ділянки та провели у грудні 2024 року нараду з Коблівською сільською радою. Були знайдені компромісні рішення. І на теперішній час з урахуванням коригування у межах Коблівської сільської ради та коригування з прив’язкою до меж Одеської області маємо вже схему щодо коригування меж, маємо клопотання, підписане головою нашої постійної комісії Аллою Ряжських. І вже готуємо експертний висновок», — повідомила Олександра Єфименко.

Засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації. Фото: Миколаївська облрада Засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації. Фото: Миколаївська облрада

Документи вже передані до Коблівської громади — тепер саме вона має ухвалити рішення про погодження меж на сесії.

«Ми зараз маємо опрацьовані матеріали в маємо візуальне узгодження наших документів з головою Коблівської громади. Ми зараз чекаємо, коли територіальна громада затвердить документи на сесії», — зазначила голова комісії Алла Ряжських.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що нагальною проблемою для парку зараз є відсутність місць для паркування транспорту відпочивальників, що може зашкодити унікальним рослинам на території Тилігульського лиману. Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності

Місця для паркування мають облаштувати за межами парку, але для цього спочатку потрібно затвердити межі.

А поки немає офіційного місця для стоянки автомобілів, на території парку встановлено обмеження для заїзду на певні території.