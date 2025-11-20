«З грошима погано», — Кім попередив про можливе урізання премій через брак коштів у бюджеті

Віталій Кім на сесії на сесії Миколаївської міськради. Фото: МикВісті

На Миколаївщині напружена ситуація з наповненням бюджету, і область може піти на скорочення премій та додаткових виплат працівникам бюджетної сфери.

Про це під час ефіру «Новини.Live» повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, коштів не вистачає навіть на захищені статті.

«Зараз з грошима погано. Не вистачає грошей навіть на захищені статті. Можливо, будемо підрізати повністю премії та додаткові виплати. На жаль, така реальність зараз», — сказав Віталій Кім.

За його словами, область планує робити пріоритет на захист критичної інфраструктури в період зимових ризиків. Усі кошти, отримані від перевиконання місцевих бюджетів, спрямують на зміцнення обороноздатності й підготовку до можливих ударів по енергетичних об’єктах.

«Перевиконання бюджетів громад і області будуть йти на фізичний і електронний захист нашої критичної інфраструктури, щоб у нас було все необхідне цієї зими», — наголосив начальник ОВА.

Також Віталій Кім повідомив, що Миколаївщина спрямує майже 69 мільйонів гривень додаткових дотацій з держбюджету на підсилення обороноздатності та захист критичної інфраструктури. Частину коштів витратять на закупівлю палива, матеріалів для відновлювальних робіт та придбання системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, що з 68,8 мільйона гривень обласний бюджет отримає 40 мільйонів гривень, а 28,8 мільйона гривень спрямують чотирьом громадам області: Галицинівській сільській, Горохівській сільській, Миколаївській міській та Первомайській селищній.

Кошти можуть бути використані на ключові потреби прифронтових регіонів, зокрема:

• будівництво та облаштування укриттів;

• невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;

• будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів;

• ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж;

• захист об’єктів критичної інфраструктури.

Брак коштів у бюджеті Миколаєва

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, повідомили «МикВісті» джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам міста доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

