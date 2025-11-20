Понад 16 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:04, 20 листопада, 2025
-
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ у п'ятницю, 21 листопада. Залежно від черги без світла деякі споживачі будуть від 13 до понад 16 годин впродовж доби.
Зазначається, що погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
1.1 – 04:00 - 11:00; 14:30 - 20:30
Всього: 13 годин
1.2 – 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00
Всього: 13 годин
2.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 13 годин
2.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
3.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 14 годин
3.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00
Всього: 16 годин 30 хвилин
4.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 – 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
4.2 – 00:30 - 07:30; 11:00 – 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 16 годин 30 хвилин
5.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 20:30
Всього: 13 годин 30 хвилин
5.2 – 00:00 – 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
6.1 – 00:00 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
6.2 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 13 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.