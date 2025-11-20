  • четвер

Понад 16 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Коли вимикатимуть світло 21 листопада на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»Коли вимикатимуть світло 21 листопада на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ у п'ятницю, 21 листопада. Залежно від черги без світла деякі споживачі будуть від 13 до понад 16 годин впродовж доби.

Зазначається, що погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 04:00 - 11:00; 14:30 - 20:30
Всього: 13 годин

1.2 – 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00
Всього: 13 годин

2.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 13 годин

2.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин

3.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 14 годин

3.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00
Всього: 16 годин 30 хвилин

4.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 – 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин

4.2 – 00:30 - 07:30; 11:00 – 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 16 годин 30 хвилин

5.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 20:30
Всього: 13 годин 30 хвилин

5.2 – 00:00 – 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин

6.1 – 00:00 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин

6.2 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 13 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

