Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області в суботу, 22 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги без світла деякі споживачі будуть від десяти до тринадцяти годин.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Графік відключень світла на 22 листопада: хто й на скільки залишиться без електрики

1.1 – 01:00–04:30; 11:30–18:30; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

1.2 – 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

2.1 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

2.2 – 04:30–08:00; 11:30–15:00; 18:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

3.1 – 04:30–08:00; 12:30–18:30; 22:00–00:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

3.2 – 00:00–01:00; 08:00–15:00; 18:30–22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

4.1 – 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

4.2 – 00:00–01:00; 08:00–15:00; 18:30–20:30

Всього: 10 годин

5.1 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

5.2 – 00:00–00:30; 04:30–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього: 13 годин

6.1 – 00:00–00:30; 04:30–11:30; 15:00–18:30

Всього: 11 годин

6.2 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

