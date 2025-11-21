  • пʼятниця

Графік відключень світла на 22 листопада: хто й на скільки залишиться без електрики

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області в суботу, 22 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги без світла деякі споживачі будуть від десяти до тринадцяти годин.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

  • 1.1 – 01:00–04:30; 11:30–18:30; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

  • 1.2 – 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

  • 2.1 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

  • 2.2 – 04:30–08:00; 11:30–15:00; 18:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

  • 3.1 – 04:30–08:00; 12:30–18:30; 22:00–00:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

  • 3.2 – 00:00–01:00; 08:00–15:00; 18:30–22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

  • 4.1 – 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

  • 4.2 – 00:00–01:00; 08:00–15:00; 18:30–20:30

Всього: 10 годин

  • 5.1 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

  • 5.2 – 00:00–00:30; 04:30–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього: 13 годин

  • 6.1 – 00:00–00:30; 04:30–11:30; 15:00–18:30

Всього: 11 годин

  • 6.2 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

