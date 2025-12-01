  • понеділок

В Україні з 2026 року запровадять оновлений календар обов'язкових профілактичних щеплень

Антирабічної вакцини в Миколаєві вистачає лише на невідкладні випадки. Фото: архів «МикВісті», ілюстративне фотоОновлений календар щеплень в Україні у 2026 році. Фото: архів «МикВісті»

Із 1 січня 2026 року в Україні почне діяти оновлений календар вакцинації, який передбачає обов’язкові щеплення проти 11 інфекційних захворювань.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Головною зміною стане введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12–13 років. Для цього вже закуплена 9-валентна вакцина, яка забезпечує розширений захист від штамів, що найчастіше спричиняють онкологічні захворювання.

Реклама

Окрім цього, діти обов’язково мають бути вакциновані проти туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку та ХІБ-інфекції.

Одним із ключових нововведень стане також зміна схеми вакцинації проти гепатиту В: щеплення проводитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців.

«Така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ), що в результаті зменшить кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. Наразі вакцинацію проти вірусного гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців,» — пояснили в Міністерстві.

Оновлений календар щеплень в Україні у 2026 році. Фото: МОЗОновлений календар щеплень в Україні у 2026 році. Фото: МОЗ

Також зміниться вік для введення вакцини КПК (проти кору, паротиту й краснухи): замість 1 та 6 років щеплення робитимуть у 1 та 4 роки.

Вакцинацію БЦЖ від туберкульозу проводитимуть через 24 години після народження, а не на 3–5 добу, як зараз. Крім того, дітям віком до 7 місяців щеплення робитимуть без попереднього тесту на туберкульоз, якщо немає відомостей про контакт із хворим.

Ще одне важливе оновлення — повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) з початку 2026 року.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Миколаївській області укомплектованість лікарями складає лише 65%, середнього медичного персоналу — 77,8%.

Реклама

