Будь-яка окупація територій України є тимчасовою, — Рух опору ССО ЗСУ

Рух опору Сил спеціальних операцій оприлюднили нові кадри з діяльності підпілля на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Командуванні ССО ЗСУ.

У ССО підкреслюють, що показані матеріали демонструють злагодженість українського підпілля, яке діє в найскладніших умовах.

«Опір триває всюди — в містах та в селах, в полях та в лісах, на узбережжях, вдень та вночі, під палючим сонцем та під час зливи, в заметіль та в буревій», — зазначили в Русі опору.

Там наголошують, що такі дії, ще раз підтверджують — окупація українських земель є тимчасовим явищем, а спротив триває всюди й за будь-яких обставин.

«Наближаючи нашу національну перемогу, ми запалюємо вогонь спротиву в українських серцях», — наголосили в ССО.

