Будь-яка окупація територій України є тимчасовою, — Рух опору ССО ЗСУ
- Світлана Іванченко
23:21, 01 грудня, 2025
Рух опору Сил спеціальних операцій оприлюднили нові кадри з діяльності підпілля на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили в Командуванні ССО ЗСУ.
У ССО підкреслюють, що показані матеріали демонструють злагодженість українського підпілля, яке діє в найскладніших умовах.
«Опір триває всюди — в містах та в селах, в полях та в лісах, на узбережжях, вдень та вночі, під палючим сонцем та під час зливи, в заметіль та в буревій», — зазначили в Русі опору.
Там наголошують, що такі дії, ще раз підтверджують — окупація українських земель є тимчасовим явищем, а спротив триває всюди й за будь-яких обставин.
«Наближаючи нашу національну перемогу, ми запалюємо вогонь спротиву в українських серцях», — наголосили в ССО.
Раніше ССО показали інтерв’ю з Ігорем «Грушком» Олещуком, учасником українського національного опору. Він пережив ув’язнення, допити та катування, а сьогодні розповідає українцям про реалії визвольної боротьби.
