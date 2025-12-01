  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 7.6°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.6° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Будь-яка окупація територій України є тимчасовою, — Рух опору ССО ЗСУ

Рух опору Сил спеціальних операцій оприлюднили нові кадри з діяльності підпілля на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Командуванні ССО ЗСУ.

У ССО підкреслюють, що показані матеріали демонструють злагодженість українського підпілля, яке діє в найскладніших умовах.

Реклама

«Опір триває всюди — в містах та в селах, в полях та в лісах, на узбережжях, вдень та вночі, під палючим сонцем та під час зливи, в заметіль та в буревій», — зазначили в Русі опору.

Там наголошують, що такі дії, ще раз підтверджують — окупація українських земель є тимчасовим явищем, а спротив триває всюди й за будь-яких обставин.

«Наближаючи нашу національну перемогу, ми запалюємо вогонь спротиву в українських серцях», — наголосили в ССО.

Раніше ССО показали інтерв’ю з Ігорем «Грушком» Олещуком, учасником українського національного опору. Він пережив ув’язнення, допити та катування, а сьогодні розповідає українцям про реалії визвольної боротьби.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві «Шахедами» атакували промислову інфраструктуру
Приватна ППО в Україні: як працюватиме новий оборонний експеримент і що він означає для бізнесу
Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «Шахедів» у Криму
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «Шахедів» у Криму
Приватна ППО в Україні: як працюватиме новий оборонний експеримент і що він означає для бізнесу
У Миколаєві «Шахедами» атакували промислову інфраструктуру

По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Світлана Іванченко

Як у Миколаєві працює «єВідновлення» та чи покривають компенсації потреби людей

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві