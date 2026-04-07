Нестача кадрів: Кабмін дозволив водіям вантажівок і автобусів керувати сільгосптехнікою

Кабмін дозволив водіям вантажівок і автобусів керувати частиною сільськогосподарської техніки без спеціального посвідчення тракториста.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила це рішення гострою нестачею кадрів у аграрній галузі.

— Багато трактористів-машиністів зараз захищають державу у лавах Силах оборони. Через це агровиробники відчувають дефіцит кадрів. Таке спрощення умов допоможе залучити додаткових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт — посівної та жнив. Це складова урядових рішень для гарантування продовольчої безпеки держави, — зазначила прем’єр-міністерка.

Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 або D — тобто можуть керувати вантажівками, автобусами чи мікроавтобусами — зможуть працювати на окремих видах агротехніки навіть без стажу у три роки та без посвідчення тракториста-машиніста.

Йдеться про трактори, самохідні зерно- та кукурудзозбиральні машини, техніку для збирання картоплі, овочів, фруктів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції.

Спрощені правила діятимуть на час воєнного стану та ще 90 днів після його завершення.

Нагадаємо, що Уряд дозволив безкоштовне відновлення водійських документів для громадян, які втратили їх через російські обстріли.