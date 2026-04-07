 В Україні спростили правила керування сільгосптехнікою через нестачу водіїв

  • вівторок

    7 квітня, 2026

  • 7 квітня , 2026 вівторок

Нестача кадрів: Кабмін дозволив водіям вантажівок і автобусів керувати сільгосптехнікою

Техніка в полі Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Кабмін дозволив водіям вантажівок і автобусів керувати частиною сільськогосподарської техніки без спеціального посвідчення тракториста.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила це рішення гострою нестачею кадрів у аграрній галузі.

— Багато трактористів-машиністів зараз захищають державу у лавах Силах оборони. Через це агровиробники відчувають дефіцит кадрів. Таке спрощення умов допоможе залучити додаткових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт — посівної та жнив. Це складова урядових рішень для гарантування продовольчої безпеки держави, — зазначила прем’єр-міністерка.

Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 або D — тобто можуть керувати вантажівками, автобусами чи мікроавтобусами — зможуть працювати на окремих видах агротехніки навіть без стажу у три роки та без посвідчення тракториста-машиніста.

Йдеться про трактори, самохідні зерно- та кукурудзозбиральні машини, техніку для збирання картоплі, овочів, фруктів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції.

Спрощені правила діятимуть на час воєнного стану та ще 90 днів після його завершення.

Нагадаємо, що Уряд дозволив безкоштовне відновлення водійських документів для громадян, які втратили їх через російські обстріли.

Останні новини про: Війна в Україні

FPV-дрони атакували Миколаївщину: два села залишалися без світла
П’ять ударних дронів збили над Миколаївською областю за добу
На Херсонщині через обстріли пошкоджено будинки, театр і стільникову вежу, є загиблі
Читайте також:
новини
Комісія з медицини підтримала реорганізацію лікарень Миколаєва і передачу пологового №3 в обласну власність

Аліса Мелік-Адамян
новини
Нові водоочисні для Миколаєва почнуть тестувати після 15 квітня, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві зросла кількість звернень щодо дитячих майданчиків: у мерії шукають гроші

Анна Гакман
новини
У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

Марія Хаміцевич
новини
«Парки» заявили, що не мають «потужних» лавок, щоб замінити ті, що не витримують дорослих на дитмайданчику

Анна Гакман
Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через обстріли пошкоджено будинки, театр і стільникову вежу, є загиблі
П’ять ударних дронів збили над Миколаївською областю за добу
FPV-дрони атакували Миколаївщину: два села залишалися без світла

Рух по Пограничній у Миколаєві відновили у дві сторони: тепер треба залатати ями

У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

1 година тому

Переселенці у модульних містечках Миколаївщині не можуть отримати пільгу на оплату опалення

Головне сьогодні