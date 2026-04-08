Медики запевняють, що на Миколаївщині є вакцини від сказу

На Миколаївщині нагадали про небезпеку сказу: що робити у разі укусу тварини.

У медичних закладах Миколаєва та області є вакцини та імуноглобулін проти сказу. Водночас епідемічна ситуація в регіоні залишається неблагополучною, тому медики закликають жителів не зволікати із зверненням до лікаря після укусу тварини.

Про це повідомили в ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Фахівці нагадують: сказ — це смертельно небезпечна вірусна інфекція, яка передається від тварин до людини, найчастіше через укуси. Найбільшу загрозу становлять інфіковані собаки, лисиці, єноти та інші дикі або домашні тварини. Зараження можливе навіть у разі потрапляння слини хворої тварини на рану чи слизову оболонку.

Медики наголошують, що ліків від сказу не існує, а єдиний ефективний захист після контакту з твариною — своєчасна вакцинація. У медичних закладах Миколаєва, які надають антирабічну допомогу, необхідні вакцина та імуноглобулін наразі є в наявності.

Що робити у разі укусу

негайно звернутися до лікаря, навіть якщо вкусила домашня тварина;

уникати контакту з безпритульними та дикими тваринами;

регулярно вакцинувати домашніх улюбленців.

Медики закликають жителів області бути уважними до власної безпеки, адже своєчасне звернення по медичну допомогу може врятувати життя.

Раніше повідомлялося, що з початку 2026 року через укуси тварин до лікарень Миколаївської області звернулися 459 людей, однак щеплення від сказу призначають не у всіх випадках — залежно від рівня ризику зараження.