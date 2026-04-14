Головний архітектор Миколаєва поскаржився, що доводиться брати на роботу студентів через дефіцит кадрів

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Фото: МикВісті

У Миколаєві в департаменті архітектури та містобудування не вистачає працівників, тому на роботу доводиться брати студентів, які ще навчаються.

Про це під час прямого ефіру розповів директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

За його словами, нестача кадрів у департаменті пов’язана з тим, що у Миколаєві немає вищого навчального закладу, який готує архітекторів-магістрів, тому студенти змушені продовжувати навчання в інших містах і часто там залишаються.

— Недостатньо. Чому? Тому що, наприклад, я працюю в муніципалітеті з 2019 року. І з 2019 по 2021 рік архітектори не приходили працювати в муніципалітет. Це пов'язано з декількома факторами. По-перше, у нас немає вищого навчального закладу, який готує архітекторів-магістрів. Тому студенти, які навчаються на бакалавра, якщо це денна форма навчання, зазвичай їдуть далі навчатися в інші міста і там залишаються, — пояснив Євген Поляков.

Він додав, що під час воєнного стану дозволили офіційно працевлаштовувати студентів, які ще не завершили навчання, тому в департаменті почали застосовувати таку практику.

— Зараз під час війни ми це робимо. На роботу можна брати студентів, які ще не отримали диплом, але продовжують навчання. Вони працюють за контрактом, отримують меншу зарплату, але ми допомагаємо їм з освітнім процесом, — зазначив посадовець.

За словами Євгена Полякова, у департаменті також організували курси підвищення кваліфікації та навчання роботі з сучасними програмами. Студенти проходять практику на реальних об’єктах, тому вони можуть одночасно навчатися і працювати.

— Це допомагає департаменту закривати проблемні питання та виконувати завдання, які раніше було складно реалізувати. Зокрема, це стосується і фахівців із ГІС (геоінформаційних систем,— прим.), яких раніше не вистачало, — додав він.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявляв, що через зменшення рівня заробітної плати працівники міської ради вже почали залишати свої посади та переходити, зокрема, до обласної військової адміністрації. Він зазначив, що попри це когось «доведеться скоротити».

Нагадаємо, нещодавно начальник ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації планують скоротити близько 22% штату через дефіцит бюджету. За його словами, хоча держава виділила більше коштів, ніж торік, підвищення зарплат бюджетникам призвело до нестачі грошей, як в області, так і в більшості громад. Тож тепер планують скорочення та зменшення премій.