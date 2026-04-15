Чому українці перестали читати: мінкульт запускає національне дослідження книжкових звичок

«Книга-мандрівка. Миколаїв». Ілюстративне фото: УЗ

В Україні запускають дослідження, щоб з’ясувати, чому українці читають менше, що їх мотивує брати книжки і як повернути інтерес до читання в дорослому віці. Перші результати представлять наприкінці травня на Книжковому Арсеналі.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій розпочало перший етап національного дослідження читання в Україні. Про це повідомили у відомстві.

Зазначається, що мета проєкту — зрозуміти, які інструменти справді працюють для популяризації читання, що заважає українцям читати регулярно та що може повернути цю звичку в повсякденне життя.

Окрему увагу приділять ролі читання у підтримці ментального здоров’я та формуванні стійкого суспільства.

Навесні 2026 року стартує другий етап. Зокрема, глибинні інтерв’ю з експертами книжкової сфери та людьми, які нещодавно повернулися до читання. Після цього проведуть масштабне опитування, щоб сформувати «портрет українського читача».

Отримані результати планують використати для формування державної політики з промоції читання.

Як зазначила заступниця міністерки культури Богдана Лаюк, читання впливає не лише на освіту, а й на критичне мислення та стійкість до пропаганди.

— Читання впливає на демократію — читаючи довгі тексти, художню літературу, ми частіше замислюємося над причинно-наслідковими звʼязками й менше піддаємося впливу пропаганди. Розуміти, як зрощувати читання в сучасних умовах — це потреба і держави, і громадянського суспільства, — зазначила вона.

Проєкт реалізується у співпраці з фондом «Повір у себе» та дослідницькою компанією Gradus і фінансується з позабюджетних коштів.

