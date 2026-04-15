Чому українці перестали читати: мінкульт запускає національне дослідження книжкових звичок
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
23:56, 15 квітня, 2026
-
В Україні запускають дослідження, щоб з’ясувати, чому українці читають менше, що їх мотивує брати книжки і як повернути інтерес до читання в дорослому віці. Перші результати представлять наприкінці травня на Книжковому Арсеналі.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій розпочало перший етап національного дослідження читання в Україні. Про це повідомили у відомстві.
Зазначається, що мета проєкту — зрозуміти, які інструменти справді працюють для популяризації читання, що заважає українцям читати регулярно та що може повернути цю звичку в повсякденне життя.
Окрему увагу приділять ролі читання у підтримці ментального здоров’я та формуванні стійкого суспільства.
Навесні 2026 року стартує другий етап. Зокрема, глибинні інтерв’ю з експертами книжкової сфери та людьми, які нещодавно повернулися до читання. Після цього проведуть масштабне опитування, щоб сформувати «портрет українського читача».
Отримані результати планують використати для формування державної політики з промоції читання.
Як зазначила заступниця міністерки культури Богдана Лаюк, читання впливає не лише на освіту, а й на критичне мислення та стійкість до пропаганди.
— Читання впливає на демократію — читаючи довгі тексти, художню літературу, ми частіше замислюємося над причинно-наслідковими звʼязками й менше піддаємося впливу пропаганди. Розуміти, як зрощувати читання в сучасних умовах — це потреба і держави, і громадянського суспільства, — зазначила вона.
Проєкт реалізується у співпраці з фондом «Повір у себе» та дослідницькою компанією Gradus і фінансується з позабюджетних коштів.
Останні новини про: книги
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.