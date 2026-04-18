Повернення додому: 19 дітей та підлітків повернули з окупації минулого тижня

19 дітей та підлітків повернули з окупації минулого тижня. Ілюстративне фото: Дмитро Лубінець19 дітей та підлітків повернули з окупації минулого тижня. Ілюстративне фото: Дмитро Лубінець

Минулого тижня команда Save Ukraine повернула з тимчасово окупованих територій 19 дітей та підлітків.

Про тиск і залякування, які довелося пережити дітям, повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Наразі діти перебувають у безпеці та отримують всю необхідну допомогу.

Серед врятованих і 11-річна Емілія, яку в школі змушували брати участь у військових заходах. За відмову — відкритий тиск і цькування з боку вчителів. Постійний страх призвів до серйозних проблем зі здоров’ям.

А також 19-річна Софія, яку переслідував російський військовий лише за те, що вона сказала «дякую» українською мовою. У коледжі її також карали за проукраїнську позицію.

Повернувся і 17-річний Матвій, якого обманом вивезли до так званого «табору», де змушували співати російський гімн. За відмову — погрози ізоляцією. Повернувшись, він змушений був переховуватися від патрулів, які шукали підлітків для вручення повісток, розказали в організації.

Зараз ці діти та ще 16 врятованих командою Save Ukraine перебувають у безпеці. Усі вони перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу — усе необхідне, щоб відновитися та знову відчути безпеку.

«Втім сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації. Вже трьох дітей повернули до регіону цього року.

Україна може почати навчання пілотів на шведських винищувачах Gripen уже цього року
Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу, Зеленський попереджає про ризик втягнення Білорусі у війну
Влада Одещини показала наслідки атак по портовій інфраструктурі
