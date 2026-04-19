 Зеленський: у березні удари України завдали нафтовій галузі Росії збитків на $2,3 млрд

Зеленський заявив, що у березні Україна завдала нафтовій галузі РФ збитків на понад $2,3 млрд

Володимир Зеленський на конференції. Фото: МикВістіВолодимир Зеленський на конференції. Фото: МикВісті

У березні 2026 року далекобійні удари України завдали нафтовій промисловості Росії щонайменше 2,3 мільярда доларів збитків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він відзначив підрозділи, які брали участь у цих операціях, зокрема 1 окремий центр Сил безпілотних систем ЗСУ, 98 розвідувальний центр ССО, 19 ракетну бригаду, 360 окрему берегову ракетну бригаду, а також Службу безпеки України та розвідку.

«Наші далекобійні можливості продовжують працювати. Дякую всім нашим воїнам за влучність. Це результат лише одного місяця. У квітні робота триває», — зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, Україна продовжує перемовини з міжнародними партнерами щодо безпекових домовленостей, зокрема обговорюється співпраця з Індією.

Нагадаємо, російська нафтогазова компанія «Роснефть», підконтрольна уряду Росії, у 2025 році скоротила чистий прибуток на 73%.

Зазначимо, що торік у жовтні США запровадили додаткові санкції проти російської нафтової компанії «Роснефть» і низки її дочірніх компаній.

У березні президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зняти частину нафтових санкцій проти деяких країн, аби знизити світові ціни на нафту, які зросли через конфлікт з Іраном та блокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, в Україні з 2 по 3 березня суттєво зросли ціни на пальне. У середньому світлі нафтопродукти подорожчали приблизно на 2 гривні за літр і перевищили позначку 65 грн/л. Скраплений газ додав у ціні 58 копійок — до 39,05 грн/л.

Причиною стало різке зростання гуртових цін на тлі подорожчання нафти. На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що державна компанія «Укрнафта» у кризовий період зменшить націнку на пальне, щоб стримати зростання цін на автозаправках.

