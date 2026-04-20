 «Нібулон» призупинив роботу елеваторів через обстріли: директор розповів про втрати

  20 квітня , 2026 понеділок

«Нібулон» зупинив роботу двох елеваторів через обстріли

Через війну «Нібулон» зупинив два елеватори та втратив 5 підприємств. Фото: архів МикВістіЧерез війну «Нібулон» зупинив два елеватори та втратив 5 підприємств. Фото: архів МикВісті

«Нібулон» призупинив роботу двох елеваторів у Запорізькій та Дніпропетровській областях через постійні обстріли та ризики для працівників.

Про це повідомив директор з логістики та елеваторного напрямку компанії Сергій Калкутін, пише Elevatorist.

Йдеться про елеватори «Хортиця» та «Зеленодольська». За словами Сергія Калкутіна, об’єкти частково працювали на початку сезону, однак згодом їхню діяльність зупинили з міркувань безпеки.

Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення мережа «Нібулону» складалася з 28 підприємств із загальною потужністю 2 мільйонів тонн зберігання. Наразі компанія фактично втратила 5 об’єктів — вони або зруйновані, або перебувають на окупованій території.

Ще 6 річкових підприємств працюють із обмеженнями: зерно приймають та відвантажують автомобільним транспортом, а далі перевозять до найближчих залізничних вузлів. Це, за словами Калкутіна, знижує їхню конкурентоспроможність.

Станом на сьогодні «Нібулон» оперує майже 1,6 мільйонів тонн елеваторних потужностей.

— Попри втрати, система вистояла. Ми не просто зберегли операційну діяльність — ми перебудували її під нові умови, — зазначив Сергій Калкутін.

Нагадаємо, що компанія «Нібулон» заявила про можливий перегляд своєї присутності в Миколаєві у разі відсутності рішення щодо надання пільги на оренду цієї землі. Депутат міськради Сергій Кантор шокований погрозами юриста «Нібулону» забрати податки з Миколаєва до Києва.

Минулого тижня на сесії міської ради голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв ризикує втратити щонайменше 100 мільйонів гривень річних податкових надходжень, якщо депутати не підтримають надання пільг на сплату земельного податку компанії «Нібулон».

