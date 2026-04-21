  • вівторок

    21 квітня, 2026

  • 7.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 7.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві поліція затримала чоловіка, який ходив з автоматом по території ЖК

Затриманий чоловік, який ходив з автоматом по ЖК у Києві. Фото: поліція Києва

Поліція Києва затримала чоловіка, який ходив з автоматом по житловому комплексу. В його квартирі знайшли карабін «Кольт М-4», мисливську рушницю та близько 200 набоїв.

Про це повідомили в Поліції Києва.

Правоохоронці вказують, що 20 квітня близько 23:10 до Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з ЖК на вулиці Каховській ходить чоловік з автоматом.

Зброя і патрони, які вилучили у чоловіка. Фото: поліція Києва

Працівники полку поліції особливого призначення та патрульні поліціянти встановили квартиру чоловіка та затримали його. Фігурантом виявився 37-річний місцевий житель з ознаками алкогольного сп’яніння, який орендував житло у цьому ЖК.

Під час обшуку квартири поліція знайшла карабін «Кольт М-4», мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв.

Проти чоловіка розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

ВІДЕО

Снігурівка сьогодні: як живе місто за 25 км від фронту

«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

6 годин тому

Миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у Заводському районі

Даріна Мельничук

Головне сьогодні