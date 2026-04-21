У Києві поліція затримала чоловіка, який ходив з автоматом по території ЖК
Юлія Бойченко
21:37, 21 квітня, 2026
Поліція Києва затримала чоловіка, який ходив з автоматом по житловому комплексу. В його квартирі знайшли карабін «Кольт М-4», мисливську рушницю та близько 200 набоїв.
Про це повідомили в Поліції Києва.
Правоохоронці вказують, що 20 квітня близько 23:10 до Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з ЖК на вулиці Каховській ходить чоловік з автоматом.
Працівники полку поліції особливого призначення та патрульні поліціянти встановили квартиру чоловіка та затримали його. Фігурантом виявився 37-річний місцевий житель з ознаками алкогольного сп’яніння, який орендував житло у цьому ЖК.
Під час обшуку квартири поліція знайшла карабін «Кольт М-4», мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв.
Проти чоловіка розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.
