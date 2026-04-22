Аграріям Херсонщини виплатили ₴237,5 млн компенсації за пошкоджені посіви
- Марія Хаміцевич
22:27, 22 квітня, 2026
На Херсонщині аграрії отримали 237,5 мільйона гривень компенсації за пошкоджені торік посіви.
Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.
Гроші виплатили в межах державної підтримки для господарств, які постраждали через війну та погану погоду. Допомогу отримали 236 фермерських господарств області.
Програму компенсацій продовжили і цього року. Подати заявку можна онлайн через Державний аграрний реєстр.
«Отримавши компенсацію за пошкоджені посіви, аграрії можуть планувати наступний сезон, зберігати робочі місця та продовжувати обробіток землі», — сказав заступник міністра Тарас Висоцький.
Нагадаємо, що аграрії Херсонщини через загрозу пожеж від обстрілів дедалі частіше надають перевагу ріпаку та соняшнику замість пшениці.
