Аграріям Херсонщини виплатили ₴237,5 млн компенсації за пошкоджені посіви

На Херсонщині аграрії отримали 237,5 мільйона гривень компенсації за пошкоджені торік посіви.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Гроші виплатили в межах державної підтримки для господарств, які постраждали через війну та погану погоду. Допомогу отримали 236 фермерських господарств області.

Програму компенсацій продовжили і цього року. Подати заявку можна онлайн через Державний аграрний реєстр.

«Отримавши компенсацію за пошкоджені посіви, аграрії можуть планувати наступний сезон, зберігати робочі місця та продовжувати обробіток землі», — сказав заступник міністра Тарас Висоцький.

Нагадаємо, що аграрії Херсонщини через загрозу пожеж від обстрілів дедалі частіше надають перевагу ріпаку та соняшнику замість пшениці.