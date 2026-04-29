Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв для бізнесу та держави
- Аліса Мелік-Адамян
21:26, 29 квітня, 2026
Представники бізнесу та держави відтепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
З 29 квітня юридичні особи, державні та комунальні підприємства, органи влади і громади можуть подавати заяви через «Дію» за:
- пошкоджену або знищену інфраструктуру — критичну і не критичну;
- втрачені активи та недоотриманий прибуток;
- витрати на ремонт і відновлення — включно з майбутніми.
«Завод, зруйнований ракетою. Склад, який згорів. Міська інфраструктура, яку відновлюють за бюджетні кошти. Бізнес, який довелося закрити через окупацію. Відсьогодні все це фіксується у міжнародно визнаній системі — із доказовою базою, яка матиме реальну юридичну вагу», — додала Ірина Мудра.
Раніше повідомлялось, що у січні 2026 року в Миколаївській області зареєстрували 664 нових підприємців і компаній. Водночас діяльність припинили 584 ФОПи та підприємства. А за 11 місяців 2025 року в області закрились понад сім тисяч ФОПів.
