Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв для бізнесу та держави

Представники бізнесу та держави відтепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

З 29 квітня юридичні особи, державні та комунальні підприємства, органи влади і громади можуть подавати заяви через «Дію» за:

пошкоджену або знищену інфраструктуру — критичну і не критичну;

втрачені активи та недоотриманий прибуток;

витрати на ремонт і відновлення — включно з майбутніми.

«Завод, зруйнований ракетою. Склад, який згорів. Міська інфраструктура, яку відновлюють за бюджетні кошти. Бізнес, який довелося закрити через окупацію. Відсьогодні все це фіксується у міжнародно визнаній системі — із доказовою базою, яка матиме реальну юридичну вагу», — додала Ірина Мудра.