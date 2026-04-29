 Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв для бізнесу та держави

Представники бізнесу та держави відтепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

З 29 квітня юридичні особи, державні та комунальні підприємства, органи влади і громади можуть подавати заяви через «Дію» за:

  • пошкоджену або знищену інфраструктуру — критичну і не критичну;
  • втрачені активи та недоотриманий прибуток;
  • витрати на ремонт і відновлення — включно з майбутніми.

«Завод, зруйнований ракетою. Склад, який згорів. Міська інфраструктура, яку відновлюють за бюджетні кошти. Бізнес, який довелося закрити через окупацію. Відсьогодні все це фіксується у міжнародно визнаній системі — із доказовою базою, яка матиме реальну юридичну вагу», — додала Ірина Мудра.

Раніше повідомлялось, що у січні 2026 року в Миколаївській області зареєстрували 664 нових підприємців і компаній. Водночас діяльність припинили 584 ФОПи та підприємства. А за 11 місяців 2025 року в області закрились понад сім тисяч ФОПів.

Реклама
Читайте також:
новини
Бюджетна комісія Миколаєва підтримала збільшення статутного капіталу КП «Пілот» до понад ₴2 млн

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві через сильний вітер впало понад 160 дерев

Даріна Мельничук
новини
Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з Миколаївського глиноземного заводу

Юлія Лук’яненко
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис

РФ вдарила по енергетиці: частина Миколаївського району без світла

5 годин тому

У Миколаєві через сильний вітер впало понад 160 дерев

Даріна Мельничук

Головне сьогодні